4 alternativas ao ginásio para experimentar agora

Uma alimentação saudável e equilibrada deve sempre ser complementada com algum tipo de atividade física. Mas nem sempre é fácil. Seja pelo calor, pela falta de motivação ou tempo, são várias as razões que empurram o desporto para o fundo da lista. No entanto, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), um adulto deve praticar pelo menos 150 minutos de exercício de intensidade moderada por semana e assim garantir um estilo de vida saudável, prevenindo várias doenças como as cardiovasculares.

Se ir ao ginásio, correr ou andar de bicicleta não são a primeira escolha, saiba que há quatro alternativas que colocam o corpo em esforço como uma ida ao ginásio.



Boxe

A atividade física pode ser utilizada como forma de descontração e libertação de stress. O melhor desporto para tal? O boxe. Não só queima em média 800 calorias por hora, como alivia a ansiedade e o nervosismo, deixando o corpo (e a mente) profundamente revigorados.

A atividade física não só é importante para a saúde corporal, como para a saúde mental. O boxe é a atividade recomendada para o alívio de stress e ansiedade Foto: Pexels

Desporto em equipas

Seja ténis, voleibol, futebol ou até basquetebol, o desporto em equipa cria objetivos a curto prazo, como torneios. Esta é uma maneira divertida de mover o corpo sem grande esforço e ainda de socializar. Também incentiva ap diálogo e participação de todos, já que há um propósito a alcançar.

Dançar

A música é uma linguagem universal, e combinar o estilo preferido com uns passos de dança pode ser a solução para uma vida mais ativa. Esta prática não só liberta serotonina, neurotransmissor do bem-estar e da felicidade, como queima até 450 calorias em uma hora.

A dança é uma forma divertida e fácil de mexer o corpo. Promove a felicidade e melhora a saúde física Foto: Pexels

Caminhar mais

Um adulto deve dar pelo menos 10 mil passos diários, o que nem sempre é atingido. Se passa o dia sentado e não gosta de exercícios intensos, uma caminhada ao fim do dia é o ideal. Não é necessário equipamento, e em ritmo normal pode queimar até 200 calorias por hora.