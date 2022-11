Esta técnica promete seis horas de descanso em apenas 8 minutos. Será assim?

As redes sociais são um sítio curioso. Uma caixinha de surpresas onde encontramos informação últil (nalguns casos) sobre todos os temas, de saúde a futebol. Noutros, receitas milagrosas para curar todo e qualquer problema. A verdade é que tudo tem potencial para se tornar viral, até os temas mais improváveis.



Uma das hashtags do momento é a "eight minute Navy Seal nap" - tem atualmente 181,6 milhões de visualizações - que se traduz numa técnica militar para se adormecer rapidamente. Popular há uns anos, ressurgiu graças a um vídeo em que Jocko Willink, ex-tenente das forças especiais da Marinha dos Estados Unidos, revela o seu segredo para uma sesta rápida e poderosa. A ideia é que, com apenas oito minutos de descanso, o indivíduo sinta que dormiu cerca de seis horas.





No vídeo, Jocko Willink começa por explicar que se deita sempre por volta das dez da noite e acorda todos os dias às quatro e meia da manhã. E que quando se sente cansado faz power naps de oito a dez minutos. "Eleve os pés acima do coração, ou seja, deite-se no chão, assente os pés no sofá ou numa cadeira, e meta o despertador. Se estiver realmente cansado, irá adormecer num instante", descreve.

Mas será que esta é uma técnica eficaz? "À primeira vista, parece o truque perfeito para quem não tem muito tempo, mas mantenho-me cético", afirmou Dave Gibson, especialista em sono, à revista Glamour inglesa. A ideia não parece muito realista, até porque a maioria das pessoas demora mais do que oito minutos a adormecer, explicou. "Do mesmo modo, comparar os benefícios de oito minutos versus seis horas de sono noturno é um disparate. Sim, alguns dos processos cognitivos podem ficar mais aguçados, mas o resto dos benefícios do descanso, tais como o rejuvenescimento do corpo, cérebro e sistema imunitário, entre outros, simplesmente não estarão presentes". Além disso, dormir com as pernas elevadas não é uma boa posição para quem sofre de dores na lombar, conclui o especialista.