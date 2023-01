A rotina de exercícios japonesa de 4 minutos diários que promete abdominais

Nenhuma mudança física se consegue da noite para o dia, mas com rotinas fixas e consistência, os resultados começam a aparecer. Mas será que isso, forçosamente, tem de obrigar a horas e horas de exercício durante o dia, todos os dias?

Além das dezenas de vídeos que partilha com exemplos de exercícios, o youtuber e desportista Jeff Cavaliere partilhou o segredo da sua boa forma, sobretudo na zona abdominal. Cavaliere recorre ao treino de 4 minutos com o método Tabata, que consiste em realizar um exercício de alta intensidade por 20 segundos - a quantidade de vezes que for possível - e descansar durante 10 segundos antes de repetir os movimentos ou passar para o próximo exercício.



O exercício escolhido para esta rotina que dura cinco meses: burpees. O plano é executá-lo todos os dias (incluindo finais de semana) durante esse tempo. É um exercício exigente, tanto do ponto de vista cardiovascular como muscular. Só precisa de um tapete de yoga para apoiar as mãos e pode fazê-lo em qualquer lado.



O desportista partilhou ainda o caso de um homem japonês, Hiiragi Sensei, que tornou viral este treino e que passou de 5 repetições completas para 8 repetições, tendo perdido a barriga que tinha, e ganho mais músculos, melhorado resistência e velocidade.