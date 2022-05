Uma vida sexual ativa influência o crescimento muscular? Especialistas esclarecem

Cavaliere conta com mais de doze milhões de seguidores nas redes sociais, desde a criação do seu canal de YouTube, em 2006. Fundador da Athlean-X, empresa de venda de programas de exercicios e suplementos, Jeff é conhecido pelas suas abordagens únicas e tem sido denominado como o verdadeiro "cérebro por trás do músculo", por enfatizar verdadeiramente a ciência na prática do exercício físico. O treinador tem respondido a todo o tipo de perguntas relacionadas com o fitness, recentemente abordou a relação entre o sexo e o aumento da massa muscular, após ter sido questionado por um subscritor.

Primeiramente, salienta que embora a escassez de investigações respetivamente à temática, os estudos que existem apontam para um aumento de 10% da testosterona durante o clímax, o que parece bastante significativo. Contudo, esta hormona masculina oscila diariamente entre os 20 a 30 porcento, o que prova o pequeno impacto que a relação sexual tem no crescimento muscular.

A ideia de que o sexo influência negativamente o desempenho físico no desporto não passa de um mito. O treinador contra-argumenta que a práctica recorrente desta atividade pode baixar os níveis de stress, melhorar o sono, e do ponto de vista da recuperação, pode beneficiar bastante a regeneração muscualar. "A prática de sexo regularmente, numa relação monógama e saudável é inclusive uma mais-valia no processo de recuperação, o descanso é tao importante quanto o próprio exercício", afirma o perito em fitness.

Em suma, Cavaliere sustenta que a chave para obter o desejado aumento muscular assenta no trabalho individual, e não na preocupação se está a fazer sexo a mais ou a menos.