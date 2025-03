Para dentro e fora de casa, gadgets que tornam a vida mais confortável e divertida

Polaroid Now Generation 2 - Basquiat Edition

As vantagens das câmaras instantâneas não se esgotaram com o digital e esta marca icónica continua a lançar novos modelos e funcionalidades. Enquanto nos smartphones as fotos ficam armazenadas e raramente são impressas, na magia Polaroid capta-se o momento, imprime-se imediatamente e não há mais cópias. Esta câmara de nova geração é decorada e inspirada no artista nova iorquino Jean-Michel Basquiat, um dos primeiros grafiters da cidade. A focagem é automática com duas lentes, modos de temporizador automático e de dupla exposição, bateria recarregável com cabo USB-C. €119,99

Polaroid Now Generation 2 - Basquiat Edition Foto: DR

Loop earplug - Full Coverage Bundle

Há cada vez mais gente a usar earplugs, os seja, as novas versões dos tampões para os ouvidos. Entre outras utilizações, há motociclistas, festivaleiros, quem os use para dormir ou simplesmente porque tem uma profissão particularmente exposta ao ruído. O loop earplug, em silicone, não bloqueia o som, mas antes filtra-o. As ondas sonoras entram por uma pequena abertura e viajam através do canal oco no interior, criando um ressonador acústico que imita a função dos ouvidos, o que permite que o som se mantenha natural. A marca tem várias opções entre os mais adequados para dormir, ouvir música, estudar, viajar. Neste caso a cobertura é total. €95,98

Loop earplug - Full Coverage Bundle Foto: DR

Casetify UV Sanitizer

A preocupação com a limpeza, com os germes e outros males que circulam pelo ar tornou-se uma realidade com a pandemia. Já se sabia que os comandos de televisão dos hotéis são onde se encontram mais germes, mas os telefones também concorrem para esse campeonato. A empresa Casetify, sediada em Hong Kong e Los Angeles, especialista em assessórios para telemóveis, lançou uma caixa que funciona com luz UV-C (radiação ultra-violeta) capaz de destruir a maioria das bactérias, vírus e bolores e, garantem, mesmo as "superbactérias" que são resistentes aos antibióticos. Desde que caibam na caixa, chaves e outros assessórios também podem ser limpos. €118

Casetify UV Sanitizer Foto: DR

Nothing Phone 3a Pro 12+256 GB

Dizem que é o smartphone mais estranho do mercado pelo seu aspeto que desliza entre o futurista e o industrial. A empresa Nothing garante que o design é londrino e descreve-o como uma mistura eclética de influências extraídas da iconografia japonesa e elementos lúdicos e designs industriais dos anos 60 e 70. O telefone, com uma câmara periscópio e telefoto, permite fotografias detalhadas e gravação de vídeo com resolução 4K. O desempenho é descrito como inovador e revolucionário, capaz de deixar a um canto as marcas mais conhecidas do mercado. Entre outras atratividades está a duração da bateria que pode ser carregada em 20 minutos e durar dois dias. €479

Nothing Phone 3a Pro 12+256 GB Foto: DR

EBO Air Pet Robot Camera

Não será difícil encontrar quem visse com bons olhos – ou neste caso através de uma câmara – a ideia de controlar os seus animais de estimação quando a opção é deixá-los sozinhos em casa. Este robot, que funciona de forma semelhante aos aspiradores robots, disponibiliza uma função de seguimento dos cães e gatos (ou outros), câmara de visão noturna e acesso e controlo à distância através de uma aplicação. Há ainda uma utilidade especial: a comunicação bidirecional permite que o dono do animal pode falar com ele através do robot e ouvir os miados ou os latidos de volta. Convém habituar os animais ao aparelho antes de o deixar entregue à sua sorte. €179