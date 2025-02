De casa aos treinos. Gadgets a não perder e para testar já

Relógio Suunto Vertical Titanium Solar Canyon

Muita carga, capacidade de se recarregar com o sol, precisão de GPS e um sem número de possibilidades para quem faz caminhada, treino diário e outras atividades, mais ou menos radicais. Com um ecrã feito de cristal de safira e lente de titânio de grau 5, o relógio tem vários tipos de mapas intuitivos com tudo o que se precisa de saber sobre água, caminhos pontos de referência, offline e online. Entre outras funcionalidades, o altímetro, o barómetro, a bússola, o alarme de tempestade e a previsão meteorológica ajudam os mais distraídos a encontrar o caminho. €699

Relógio Suunto Vertical Titanium Foto: DR

Ray-Ban Meta Wayfarer Smart Glasses

Em tempos, esta geringonça era claramente associada a atividades de espionagem. Hoje é apenas uma discreta câmara incorporada nos óculos que tira fotos ou capta o som e imagem com um sistema de cinco microfones e ainda auscultadores para ouvir música, notificações e fazer chamadas. Feitos em colaboração com a dona do Facebook, basta dizer "Hey Meta" para obter pontos de referência, ler códigos QR ou anotar informações. Os Ray-Ban, com bateria até quatro horas, vêm com um estojo que permite até mais oito carregamentos. E, claro, uma app. €365

Ray-Ban Meta Wayfarer smart glasses Foto: DR

Kitchen Cruiser

A derradeira cozinha de campismo foi criada pelas empresas britânicas Wildland e Cinch, duas empresas de produtos para atividades ao ar livre. Através de uma plataforma de financiamento crowdfunding (Kickstarter), os responsáveis conseguiram os fundos em menos de uma hora e produziram uma simples caixa portátil que se transforma em segundos numa cozinha completa com espaço para arrumação, preparação, confeção e limpeza. Inclui um sistema de água corrente com um lava-loiça alimentado por bateria e um fogão a gás, o que permite uma refeição digna de chef. Mede 47,5 cm de altura, 40 de largura e pesa cerca de 20 quilos. €673

kitchen cruiser Foto: DR

Bang & Olufsen BeoLab 90

Ao longo das décadas, a empresa dinamarquesa Bang & Olufsen construiu uma imagem que desperta nos melómanos a ideia de alta qualidade e design. O gira-discos Beogram 6000 de 1974, que está na coleção do museu MoMA, é só um exemplo. A empresa garante que a ideia destas colunas BeoLab 90 é ouvir o que o engenheiro de som ouviu no estúdio. São quatro woofers, sete médios e sete tweeters assentes num esqueleto de alumínio coberto com painéis de madeira de carvalho e peças de tecido semi-transparente. Em festas, transmitir o som a 360 graus. €157.600

Bang & Olufsen Foto: DR

Samsung Galaxy Ring

Estes wearables (tecnologia que se veste) têm vindo a ser lançados por várias empresas, neste caso, pela tecnológica sul coreana. A ideia é promover o bem-estar, quer seja para manter a forma, para dormir melhor ou para tratar de problemas de saúde. Um anel em titânio de 2,3 a 3 gr e 2,6 mm de espessura que monitoriza e rastreia o treino e o sono através de três sensores ligados à Galaxy AI que analisa os dados e fornece dicas personalizadas. O anel é resistente à água e tem uma bateria que permite usá-lo 24 horas durante sete dias. €449,90