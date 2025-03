A encantadora parceria da Zara Home com a Morris & Co.

Inspirada nos arquivos da Morris & Co., esta coleção inclui textêis e mobiliário que destacam alguns dos padrões mais conhecidos da marca como Double Bough, Strawberry Thief e Pimpernel.

Strawberry Thief /Double Boughe/ Pimpernel Foto: Morris & Co.

Os padrões botânicos e florais, tão característicos da Morris & Co., foram adaptados para peças versáteis e elegantes. Lençóis em algodão lavado, colchas bordadas e almofadas estampadas surgem como elementos que acrescentam textura e conforto a qualquer espaço. Além disso, há opções pensadas para os patudos, como camas e mantas decorativas. No mobiliário, destaca-se uma elegante chaise longue, bem como bancos revestidos com típicos padrões da marca, criando peças de design sofisticado que se integram facilmente em diversos estilos de decoração.

Zara Home X Morris & Co. Foto: DR

"Esta colaboração tem sido uma alegria trabalhar – uma verdadeira celebração da Morris & Co. O nosso arquivo é um tesouro. Foi um prazer colaborar nesta gama intemporal de mobiliário e artigos para casa que refletem verdadeiramente a serenidade e o apelo dos designs da Morris & Co." disse Claire Vallis, responsável de Design, em comunicado.

Zara Home X Morris & Co. Foto: DR

William Morris (1834-1896) foi um dos nomes mais influentes no design britânico do século XIX, deixando uma marca profunda na arte decorativa. Como fundador da Morris & Co., defendeu a valorização do trabalho artesanal e da qualidade, combatendo a massificação de produção da época que adveio à revolução industrial. A sua visão artística, fortemente inspirada na natureza e na tradição medieval, tornou-se um marco do movimento Arts & Crafts, que procurava devolver autenticidade e qualidade ao fabrico de objetos decorativos.

Zara Home X Morris & Co. Foto: DR

A Morris & Co. cresceu sob a sua direção, tornando-se uma referência no design de interiores, especialmente nos papéis de parede e tecidos ornamentais. A sua herança perdura até hoje, sendo preservada e reinterpretada pelo Sanderson Design Group, que continua a produzir as suas estampas com os mesmos altos padrões de qualidade. A colaboração com a Zara Home é uma oportunidade para que um público mais vasto possa apreciar e integrar estas criações na decoração das suas casas.

Zara Home X Morris & Co. Foto: DR

A coleção Morris & Co X Zara Home já está disponível em algumas lojas fisicas em Portugal e online.