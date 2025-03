Lucky Shot. A nova coleção da Casa Alegre que traz sorte em cada gole

Lucky Shot é uma coleção de sete copos de café desenhados e inspirados nos símbolos normalmente associados à sorte. Com uma decoração colorida e divertida, esta linha da Casa Alegre apresenta-se com um amuleto diferente em cada copo e uma mensagem de felicidade no seu interior. Fabricados em grés, estes são entregues numa caixa inviolável, de forma a que não saiba que símbolo lhe vai calhar, trazendo ao de cima uma curiosidade na hora da compra.

Caixa Lucky Shot Foto: DR

Os amuletos presentes nesta coleção são a Joaninha, que confirma que a sorte está por perto; o Olho, que protege contra energias negativas; o Maneki-neko (o gato), muito popular na cultura japonesa, traz sorte e proteção; o Trevo de quatro folhas, o mais conhecido amuleto de sorte; as Figas, que traz a esperança e desejo de boa sorte; a Ferradura, símbolo de proteção; e por último a Daruma, um amuleto de persistência, que garante que os desejos se vão realizar.

Copo 'O olho', da coleção Lucky Shot, Casa Alegre Foto: DR

A Casa Alegre é uma nova marca originada pelo Grupo Vista Alegre. Lançada em 2021 e dirigida ao público mais jovem, reúne diversas marcas de moda, decoração, arte, lazer e bem-estar. Mas o que difere aqui é que são todas marcas portuguesas. Lá, pode encontrar, por exemplo, uma secção dedicada à arte nacional, onde artistas jovens podem vender as suas pinturas, esculturas, ilustrações e fotografias, ou então a secção gourmet com produtos portugueses como vinhos, queijos, azeites e compotas.

Agora, a trazer um pouco de sorte para os mais crentes, lança a coleção Lucky Shot que está disponível nas lojas físicas e online da Vista Alegre, por €13 a unidade.