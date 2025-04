Conduzir bebés num carrinho de luxo — e outras novidades no mundo dos gadgets

Silver Cross Reef AL Arancio

Quem telefonou à marca inglesa Silver Cross parece ter sido a italiana Automobili Lamborghini (AL), que resolveu desafiá-la para criar um supercarro de bebé para pais que procuram a diferença — e que podem pagar por ela. A marca britânica pegou no seu modelo mais vendido – Reef, e desenvolveu um berço com as linhas e dinâmicas inspiradas no carro desportivo. A Silver Cross garante tecidos de alto desempenho, linhas elegantes e materiais inspirados no automóvel em todos os pontos de contacto. Camurça, detalhes em pele italiana e uma alcofa de policarbonato com nuances de arancio, a cor de laranja típica dos supercarros italianos. O test drive deve valer a pena. O preço é €4.625.

Carrinho de bebé - Silver Cross Reef AL Arancio Foto: DR

Yashica Night Vision 4K

As imagens dos infravermelhos costumavam ser, curiosamente, verdes, com pouca definição e granuladas. Com estes binóculos, já é possível ver tudo a cores graças à resolução 4K, independentemente de se estar num ambiente com muita ou pouca luz. A Robisa, que tem a exclusividade da venda em Portugal, garante que os três níveis de infravermelhos que permitem ver até 600 metros e escolher a qualidade da gravação de vídeo ou tirar fotografias. Os binóculos de visão noturna 4K UHD da Yashica incluem tecnologia de processamento de imagem patenteada pela marca e observação em tempo real gerada por Inteligência Artificial. A mais fraca luz das estrelas chega para se ver a cores com nitidez. €259,99

Binóculos - Yashica Night Vision 4K Foto: DR

Montblanc MB 01 Over-Ear

A marca de luxo propõe acrescentar uma nova dimensão às experiências com os auscultadores sem fios que combinam tecnologia de som topo de gama, materiais nobres e construção manual. A marca justifica este lançamento explicando que os seus clientes desejavam auscultadores confortáveis para reuniões mais longas, com qualidade de som e experiência tátil. São fabricados à mão, em alumínio, pele macia e silicone, com design ergonómico, bateria com duração superior a 20 horas e cancelamento ativo de ruído. A assinatura sonora Montblanc foi criada pelo engenheiro de áudio Axel Grell. €590

Auscultadores - Montblanc MB 01 Over-Ear Foto: DR

Adaptador Hama Wireless HDMI

O novo adaptador da marca Hama reproduz imagens de alta resolução em ecrãs e videoprojetores deforma simples, através de tecnologia sem fios. A ligação entre um dispositivo móvel e uma televisão, monitor ou videoprojector é disponibilizada através de um adaptador que permite ligações de vídeo Full HD. A marca garante que funciona através dos mais populares protocolos de transmissão como Wireless HDMI, Miracast e AirPlay. O Hama Wireless Display Adapter, que vem com os cabos HDMI e USB, pode ser ligado diretamente sem necessidade de ligações a uma fonte de energia e receber streaming de vídeo. A Hama indica um alcance de cerca de 30 metros. €79

Adaptador - Hama Wireless HDMI Foto: DR

Philips Sonicare DiamondClean 9000

A marca afirma que remove até 100% mais manchas em apenas três dias e até dez vezes mais a placa bacteriana, quando em comparação com uma escova manual. A nova escova de dentes elétrica da Philips, que vem com ligação a uma aplicação, tem funcionalidades como a escova que desliza para dentro e para fora no eixo metálico e a cabeça ligeiramente inclinada, que permite alcançar os dentes de trás. A intensidade pode ser regulada entre baixa, média e alta, e vários modos de escovagem. Quando é altura de substituir a escova, uma luz LED acende-se no cabo, funcionalidade que também é sinalizada na app, que pode ainda sugerir utilizações mais adequadas. €335,99