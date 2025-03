Moët & Chandon x Pharrell Williams. Uma edição limitada para colecionadores

Ao longo dos anos, a Moët & Chandon tem sido reconhecida pelos amantes de champanhe como uma marca de referência para os dias de celebrações. Apesar de todas as edições serem diferentes, esta Moët & Chandon Pharrell Williams Limited Edition Collection apresenta-se ao mercado como algo muito além de uma simples garrafa de champanhe. Mais do que apenas um produto de edição limitada, dedica-se precisamente aos aniversários, onde a festa não é apenas sobre champanhe mas também sobre a importância de assinalar o momento com quem gostamos.

Blue limited edition with giftbox Foto: DR

"A melhor parte de um aniversário são as pessoas que querem celebrá-lo connosco", reforça precisamente Pharrell, com quem a marca agora colaborou, em comunicado. "Quando eu tinha idade suficiente para brindar com champanhe pela primeira vez, a Moët & Chandon era a minha referência. Suponho que é apenas uma tradição, é um ritual."

Pharrel Williams, cantor, compositor e diretor criativo da Louis Vuitton Menswear, emprestou o seu olhar visionário nesta edição limitada. São duas garrafas exclusivas, cujo design faz referência aos arquivos da marca, nas quais o arco utilizado em 1889 inspira agora a criação de uma gravata, detalhe que Williams adaptou para esta coleção. O "Bow Creation" simboliza união, alegria e surpresa, emoções que descrevem as intenções desta colaboração. Para os colecionadores, as garrafas chegam em três tonalidades distintas - dourado, azul e vermelho para o Brut Impérial - e branco para o Néctar Impérial Rosé. Cada uma assinada com letras pontilhadas a branco pelo músico e com um selo real vermelho com as inicias do mesmo, PW.

Gold limited edition with giftbox

Esta coleção está disponível a partir de março de 2025, em espaços selecionados de retalho especializado, gastronomia e hotelaria, incluindo o El Corte Inglês, e nos bares Moët & Chandon em Epernay, nos armazéns Harrods em Londres e no Kadewe em Berlim, por €48,30.

Red limited edition with giftbox

Além desta edição, pode complementar a comemoração com algumas peças de luxo, disponíveis apenas fora de Portugal, como a Cápsula do Arco e a Jewel Masterpiece. Limitadas a apenas 30 exemplares, estas criações podem ser adquiridas através do serviço de vendas privadas a um preço de €30 000.