Os melhores destinos na Europa para umas férias de inverno luxuosas

O inverno na Europa revela um cenário mágico, onde as montanhas cobertas de neve são o cenário natural das estâncias de ski e hotéis que definem o padrão do luxo. Entre os vales profundos e picos imponentes dos Alpes, encontram-se destinos que combinam paisagens de cortar a respiração com experiências exclusivas, unindo desportos alpinos e hospitalidade requintada. Este é um convite à descoberta dos locais onde a natureza permite criar memórias inesquecíveis em alguns dos melhores refúgios de inverno do mundo.

Courchevel, no coração dos Alpes franceses, é um verdadeiro símbolo de glamour. A Les Trois Vallées, a maior área esquiável interligada do mundo, é disso exemplo. Ali, o Hotel Barrière Les Neiges destaca-se como uma das opções mais exclusivas, com acesso direto às pistas, suítes elegantes, um spa de classe mundial e uma gastronomia liderada por chefs premiados. É um refúgio perfeito para quem procura combinar conforto e aventura.

Hotel Barrière Les Neiges Foto: DR

Outro destino imperdível é Zermatt, na Suíça, famoso pela vista imponente do Matterhorn. Esta vila sem trânsito automóvel proporciona serenidade. O The Omnia Mountain Lodge é uma escolha acertada, situado no topo de uma rocha e demonstrando uma combinação de arquitetura moderna, spa luxuoso e uma piscina aquecida com vistas deslumbrantes. Ainda na Suíça, St. Moritz, considerada o berço do turismo de inverno, é um destino clássico para os amantes de desportos de neve. Além de pistas de excelência, tem eventos únicos como corridas de cavalos no gelo. O Badrutt’s Palace Hotel é um ícone de elegância alpina, combinando uma história rica com serviço personalizado, uma piscina interior com vista para o lago congelado e restaurantes de renome internacional.

Zermatt Foto: Getty Images

Verbier é outra joia suíça, conhecida pela sua energia vibrante e pistas desafiantes. O Chalet No. 14 é uma das opções de alojamento mais luxuosas, ideal para grupos que procuram privacidade e conforto. Com instalações como piscina interior, jacuzzi ao ar livre e serviços de chefs privados, apresenta-se como sendo uma experiência incomparável. Em França, Val d’Isère é uma das estâncias de ski mais prestigiadas do mundo, famosa pelas suas pistas extensas e pela neve garantida. O Hotel Les Airelles Val d’Isère redefine o luxo com o seu spa La Mer, restaurantes de chefs Michelin e serviços exclusivos, como mordomos para cuidar do equipamento de ski.

Val d’Isère Foto: Getty Images

Na Áustria, Kitzbühel combina tradição e modernidade, sendo conhecida pelas suas pistas icónicas, como a Streif. O Relais & Châteaux Hotel Tennerhof tem um spa premiado e um restaurante gourmet que promete deliciar os paladares mais exigentes. Cortina d’Ampezzo, em Itália, nos magníficos Dolomitas, é outra opção imperdível. Conhecida tanto pelas suas pistas como pela sua vida social animada, esta estância apresenta uma experiência de luxo no Hotel de Len. Este hotel destaca-se pelas suas suítes elegantes, spa com vistas deslumbrantes para as montanhas e uma gastronomia italiana que é uma verdadeira celebração dos sabores locais.

Cortina d’Ampezzo, em Itália, localizada nos magníficos Dolomitas. Foto: Getty Images

Finalmente, Lech, na Áustria, é um destino discreto, frequentado por famílias reais e celebridades que procuram privacidade e exclusividade. O Severin*s – The Alpine Retreat é um boutique hotel que combina arquitetura moderna e conforto absoluto. Com apenas nove suítes e um chalé privado, tem um ambiente intimista e serviços personalizados que incluem um spa de luxo e uma adega excecional.

Estes destinos representam o melhor que a Europa tem para mostrar no inverno, proporcionando uma combinação única de aventura, sofisticação e paisagens de tirar o fôlego. Qualquer uma destas opções pode ser umas férias de inverno inesquecíveis, onde o luxo e a natureza se encontram em perfeita harmonia.