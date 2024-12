Seis refúgios de luxo que abrirão as portas no primeiro trimestre de 2025

Chipre abre o ano com o charmoso Amyth of Nicosia, um boutique hotel que surge no coração da cidade velha de Nicósia, preservando a alma de uma antiga escola privada. Com apenas 10 quartos e suites, este retiro mergulha os visitantes na história e cultura de Nicósia, complementado por pátios sombreados por oliveiras e vistas íntimas sobre a vida urbana da capital cipriota. Este é um espaço onde o design mediterrânico encontra a autenticidade de um destino ainda intocado pelo turismo de massa. Abertura marcada para março.

Amyth of Nicosia Foto: DR

No mesmo espírito exclusivo, o Ultima Promenade Gstaad inaugura-se nas montanhas suíças (no sudoeste da Suiça), redefinindo o conceito de chalé alpino de luxo. Um refúgio, de oito suites, com tudo o que se pode desejar, desde piscinas aquecidas e spas a uma discoteca privada. Aqui, a tranquilidade das paisagens combina-se com a possibilidade de uma vida social vibrante, ideal para os apaixonados por aventura e conforto absoluto.

Do outro lado do Atlântico, a icónica estância The Boca Raton, na Flórida, reinventa o seu Beach Club, elevando o conceito de estadia à beira-mar com design contemporâneo e instalações criadas para relaxamento e sofisticação. Os novos espaços de fitness e gastronomia, aliados a cabanas luxuosas junto à piscina, prometem transformar a experiência costeira num verdadeiro espetáculo de modernidade e exclusividade.

No Canadá, o Eleven Revelstoke Lodge renasce em Revelstoke, o berço do heli-skiing. Esta renovação não só ergue acomodações de luxo, como reforça a sua ligação às aventuras de inverno, com melhorias que incluem um balneário de última geração e um speakeasy bar. É o local perfeito para quem procura a fusão entre adrenalina e conforto num cenário de montanha único.

Eleven Revelstoke Lodge Foto: DR

Singapura também terá um destaque especial com o Raffles Sentosa, um resort que homenageia o legado da marca enquanto celebra a beleza tropical da ilha de Sentosa. Rodeado por jardins exuberantes e desenhado para proporcionar bem-estar e exclusividade, este refúgio encapsula a elegância asiática e o esplendor natural, ideal para escapadas requintadas e imersões culturais.

Raffles Sentosa Foto: DR

Finalmente, no Médio Oriente, o Raffles Jeddah promete destacar-se com vistas deslumbrantes para o Mar Vermelho e uma abordagem à hospitalidade que celebra o artesanato e a arte local. A combinação de um spa de classe mundial, restaurantes inovadores e espaços dedicados a eventos torna este hotel um marco para a cidade, ideal para quem busca uma experiência culturalmente rica e visualmente arrebatadora.

Raffles Jeddah Foto: DR

Estes seis destinos representam os novos espaços de luxo, como também portais para descobrir tradições, paisagens e histórias. Seja no calor do Mediterrâneo, na neve dos Alpes ou na modernidade vibrante da Ásia, 2025 promete redefinir a arte de viajar.