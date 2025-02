Dream of the Desert: o primeiro comboio de luxo da Arábia Saudita

Chama-se Dream of the Desert e o projeto é fruto da união entre a empresa estatal Saudi Arabia Railways (SAR) e o grupo italiano Arsenale, especializado em experiências de luxo. Com inauguração prevista para o fim de 2026, o Dream of the Desert percorrerá uma rota de 1.300 quilómetros, ligando a capital, Riade, à cidade de Qurayyat, próxima da fronteira norte com a Jordânia. A viagem atravessará paisagens desérticas deslumbrantes e incluirá paragens em locais históricos, como Hail, Al Qassim e Al Jouf. Os passageiros poderão optar por viagens de uma ou duas noites, desfrutando da cultura e história sauditas.

O comboio será composto por 14 carruagens com 34 suites de luxo. O design de interiores, assinado pela arquiteta libanesa Aline Asmar d'Amman, responsável pelo interior do restaurante Le Jules Verne na Torre Eiffel, inspira-se na cultura e tradições árabes, com referências às paisagens desérticas e elementos do estilo Art Déco. As áreas comuns serão decoradas em tons de dourado e bege, contrastando com cores escuras e acessórios cromados, enquanto as suites apresentarão detalhes em verde-esmeralda e madeiras esculpidas à mão.

Suite Dream of the Desert Foto: Arsenal Group

Além das acomodações luxuosas, o Dream of the Desert contará com um vagão-restaurante, onde os passageiros poderão degustar pratos selecionados por chefs locais e internacionais, enquanto apreciam as vistas panorâmicas através de amplas janelas. A experiência a bordo será complementada por programas culturais e itinerários de passeios exclusivos, desenvolvidos em colaboração com o Ministério da Cultura da Arábia Saudita, proporcionando uma imersão profunda nas tradições e património do país.

Este projeto insere-se no plano da Arábia Saudita de diversificar a sua economia e posicionar-se como um destino turístico de excelência. Desde a abertura ao turismo internacional em 2019, o país tem investido significativamente em projetos de grande envergadura, como a cidade futurista NEOM e resorts de luxo ao longo da costa do Mar Vermelho. Este empreendimento ambiciona redefinir o conceito de viagens de luxo no Médio Oriente, ao combinar conforto, cultura e paisagens deslumbrantes numa inédita experiência ferroviária.