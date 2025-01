Os filmes a não perder em 2025

O ano de 2025 promete ser um marco no panorama cinematográfico, com estreias que abrangem uma ampla variedade de géneros, desde dramas históricos a emocionantes sequelas já consagradas. Entre os destaques internacionais, encontra-se Nosferatu, uma reinterpretação do clássico filme de terror, e Superman Legacy, que visa revitalizar o universo do icónico herói. O cinema português também terá o seu espaço, com obras como Banzo, um drama histórico que explora o impacto do colonialismo. Adicionalmente, as animações continuam a encantar audiências de todas as idades, com títulos como Paddington na Amazónia (estreia em janeiro) e Perlimps. Este será um ano que promete não só atrair multidões às salas de cinema, como também marcar uma renovação criativa na sétima arte.

Paddington na Amazónia Foto: DR

Já em janeiro, teremos a presença de algumas das películas mais aguardadas, sendo um mês de grandes estreias. O dia 2 traz-nos Nosferatu, de Robert Eggers, uma reinterpretação do clássico filme de terror que explora a obsessão entre uma jovem (Lily Rose Depp) e um vampiro aterrorizante (Bill Skarsgård). Este filme aclamado conta ainda com a presença de grandes nomes como Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Emma Corrin e Aaron Taylor-Johnson. No mesmo dia, estreia Chá Preto, do realizador mauritano Abderrahmane Sissako. Este drama romântico aborda a ligação entre culturas, centrando-se numa mulher da Costa do Marfim que inicia uma nova vida na China. Num registo mais profundo, Cillian Murphy é o protagonista de Pequenas Coisas Como Esta, de Tim Mielants, uma adaptação do aclamado livro de Claire Keegan. Este drama histórico segue a vida de Bill Furlong (Murphy), um comerciante de carvão que descobre segredos perturbadores guardados pelo convento local, forçando-o a confrontar tanto o seu passado como o silêncio cúmplice da pequena cidade irlandesa controlada pela Igreja Católica.

Pequenas Coisas Como Esta Foto: DR

Ainda em janeiro, entre os filmes mais aguardados, temos Better Man, de Michael Gracey. Este musical inspirador retrata a vida de Robbie Williams, acompanhando o seu percurso desde a infância até ao estrelato como artista a solo. No campo das biografias, Angelina Jolie dá vida a Maria Callas em Maria, de Pablo Larraín, um filme que narra a vida e carreira daquela que foi a maior diva da ópera mundial. Outro músico a ter a sua história contada no grande ecrã será Bob Dylan, interpretado por Timothée Chalamet, em A Complete Unknown, de James Mangold.

Maria de Pablo Larraín Foto: DR

Ainda no mesmo mês, o cinema de ação também promete dominar as bilheteiras. Absolvição, de Hans Petter Moland, traz Liam Neeson no papel principal, enquanto Covil de Ladrões – Pantera, de Christian Gudegast, apresenta uma nova aventura liderada por Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr. Já Alarum: Código Mortal, de Michael Polish, é uma aposta eletrizante, com Scott Eastwood e Sylvester Stallone nos papéis centrais. No que toca ao cinema nacional, Banzo, de Margarida Cardoso, é uma obra de destaque. Este drama histórico português decorre numa ilha africana em 1907, explorando as complexas relações entre colonos portugueses e trabalhadores negros.

Banzo de Margarida Cardoso. Foto: DR

Fevereiro abre com força através de Sing Sing, de Greg Kwedar, uma história poderosa baseada no programa "Rehabilitation Through the Arts" da prisão de segurança máxima Sing Sing. O filme acompanha um grupo de prisioneiros que, através do teatro, encontra novas formas de expressão e redenção. Para os fãs da Marvel, Capitão América: Admirável Mundo, realizado por Julius Onah, promete ação e emoção. No campo dos dramas, Oh, Canada, de Paul Schrader, mergulha na vida de Leonard Fife (Richard Gere), um documentarista que partilha as verdades e mentiras da sua vida numa longa entrevista, revisitando os anos 60 e as complexidades do seu "eu" mais jovem (Jacob Elordi). Com Uma Thurman a interpretar Emma, a sua esposa, o filme promete ser uma reflexão sobre memória e identidade. Por fim, o terror ganha destaque com Theo James em The Monkey, de Osgood Perkins, uma adaptação de uma das histórias mais intrigantes de Stephen King.

Sing Sing Foto: DR

Março apresenta opções para toda a família, com as animações Perlimps, de Alê Abreu, e The Sloth Lane, de Tania Vincent. Para os amantes de terror, Michael B. Jordan protagoniza Sinners, de Ryan Coogler, um filme que explora as consequências de escolhas moralmente questionáveis. Black Bag, de Steven Soderbergh, é outro destaque, um thriller recheado de estrelas como Cate Blanchett, Michael Fassbender e Regé-Jean Page. Na terceira semana de março, chega Branca de Neve, de Marc Webb, uma fantasia musical protagonizada por Rachel Zegler, que promete renovar o encanto do conto de fadas. Já para quem prefere narrativas sombrias, Éden, dirigido por Ron Howard, é um thriller de sobrevivência com um elenco de peso, incluindo Ana de Armas, Vanessa Kirby e Jude Law.

Branca de Neve Foto: DR

Em abril, destacam-se quatro grandes estreias. O Amador, de James Hawes, traz Rami Malek num enredo intenso de vingança. A 17 de abril, Bong Joon-ho, o aclamado realizador de Parasitas, regressa com Mickey 17, uma ficção científica protagonizada por Robert Pattinson, Toni Collette e Mark Ruffalo. No final do mês, Isabelle Huppert brilha em Os Novos Vizinhos, de André Téchiné, e Ben Affleck regressa como Christian Wolff em The Accountant 2, de Gavin O’Connor, após nove anos desde o primeiro filme.

Mickey 17 Foto: DR

Em junho, o universo de John Wick expande-se com Do Mundo de John Wick: Ballerina, dirigido por Len Wiseman. Este spin-off promete explorar a mitologia do mundo dos assassinos, com Ana de Armas no papel principal. Para os fãs de ficção científica, Elio, da Pixar, é uma aposta imperdível, trazendo uma história emocionante sobre um jovem que se encontra no centro do universo intergaláctico. 28 Years Later, de Danny Boyle, revisita o mundo pós-apocalíptico de zombies que tornou a série icónica e conta com grandes nomes como Cillian Murphy, Jodie Comer, Ralph Fiennes e Aaron Taylor-Johnson. Além disso, The Life of Chuck, de Mike Flanagan, promete ser uma adaptação cativante da obra de Stephen King, com Tom Hiddleston e Karen Gillan. Por fim, F1, de Joseph Kosinski, combina velocidade e drama no universo da Fórmula 1, com Brad Pitt como protagonista.

28 Years Later Foto: DR

Julho arranca com força no género de aventura e super-heróis. Mundo Jurássico: Renascimento, de Gareth Edwards, promete trazer uma nova abordagem ao universo dos dinossauros, enquanto Superman, dirigido por James Gunn, marca o regresso do Homem de Aço ao grande ecrã. No mesmo mês, os fãs de animação vão deliciar-se com The Smurfs Movie, que reinventa os icónicos Smurfs para uma nova geração, e The Fantastic Four: First Steps, de Matt Shakman, que finalmente introduz os famosos heróis no Universo Cinematográfico da Marvel. Para os apreciadores de comédia, The Naked Gun, de Akiva Schaffer, revisita com humor o legado dos clássicos filmes da série.

Mundo Jurássico: Renascimento Foto: DR

Agosto traz um toque de nostalgia e emoção, com Freakier Friday, de Nisha Ganatra, uma nova abordagem à clássica troca de corpos, desta vez com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis de regresso. Outro destaque é O Poema de Lamya, de Alexander Kronemer, uma animação profundamente comovente que explora o poder da poesia para superar traumas e dificuldades.

O Poema de Lamya Foto: DR

Setembro mergulha no mistério e no drama com The Conjuring: Last Rites, realizado por Michael Chaves, que promete mais sustos no universo dos Warrens. Para os fãs de drama histórico, Downton Abbey 3, de Simon Curtis, traz de volta as intrigas e relações familiares da famosa família Crawley.

The Conjuring: Last Rites Foto: DR

Em outubro, o mês abre com Michael, de Antoine Fuqua, um drama biográfico que explora a vida e carreira de Michael Jackson. The Bride!, de Maggie Gyllenhaal, revisita o clássico Frankenstein com uma nova perspetiva. O universo tecnológico volta a brilhar com TRON: Ares, de Joachim Rønning, enquanto Good Fortune, de Aziz Ansari, promete momentos de comédia e reflexão.

Michael Foto: DR

Novembro marca o regresso de Yorgos Lanthimos com Bugonia, uma obra que certamente desafiará os limites da narrativa tradicional. Predator: Badlands, de Dan Trachtenberg, continua a famosa franquia com mais ação e tensão. Os fãs de mistério têm Now You See Me 3, enquanto The Running Man, de Edgar Wright, traz uma nova adaptação ao clássico de Stephen King. No final do mês, Wicked: For Good, de Jon M. Chu, e Zootopia 2 garantem magia e diversão para públicos de todas as idades.

Zootopia 2 Foto: DR

Por fim, dezembro encerra o ano com uma das estreias mais aguardadas: Avatar: Fire and Ash, de James Cameron, que nos levará de volta ao universo de Pandora numa nova aventura visual e emocional.