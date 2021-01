“O futuro está servido”: o gadget que faz o jantar e limpa a cozinha

"Tudo começou com uma chama, que se transformou numa ideia, que mudou o mundo do design de cozinha como o conhecemos", assim se apresenta a empresa londrina Moley Robotics, fundada em 2014. É que o seu CEO Mark Oleynick, juntamente com mais 100 engenheiros, quer tornar as nossas vidas bem mais fáceis e até saudáveis, pelo menos no que toca à cozinha.

Foram precisos 7 anos para surgir finalmente o primeiro robot que cozinha para (e por) nós. A ideia principal aqui é que se consiga poupar tempo na roda-viva que é o mundo moderno.

Mas mais, o Robot de Cozinha Moley, cujo investimento rondou os 11 milhões de euros, ajuda-o, igualmente, a planear ou adaptar o menu de acordo com o seu estilo de vida ou dieta do momento, tudo isto com acesso a receitas de chefs (verdadeiros, não robóticos) de todo o mundo, aprimorando a relação entre estes e o consumidor final, ou seja, o leitor.

Robot de Cozinha Moley Foto: Facebook @moleyrobotics

"O nosso objetivo é ajudar as pessoas a desfrutar com facilidade da comida caseira recém-cozinhada", sobretudo para quem tem pouco tempo. A Moley também tem como propósito ajudar a "controlar a dieta, diminuir os entraves para uma alimentação saudável para que possa saborear alimentos gourmet preparados na hora, todos os dias", pode ler-se no seu site oficial. Como? Eis a questão que se impõe.

Quando olhamos de perto para este robot, saltam à vista dois braços preponderantes presos a uma estrutura ajustada a partir do teto. Estes movem-se para cima e para baixo, ao longo de toda a superfície da cozinha, desde o fogão ao lavatório. Para isso foi desenvolvida uma tecnologia de captura de movimento não só para os braços como para os cinco dedos –produto revolucionário – feitos para manobrar a maioria dos ingredientes e equipamentos de cozinha, à semelhança da mão humana. Os movimentos necessários para criar estes pratos pré-programados foram filmados, com posterior upload na memória do robot.

Robot de Cozinha Moley Foto: Facebook @moleyrobotics

Conte com cerca de 5 mil pratos diferentes e a cozinha limpa no final. No entanto, saiba que precisa de pesar e preparar os ingredientes previamente, porque há certas limitações que ainda existem neste robot, que não pode ser deixado inteiramente sozinho.

Internacionalmente, esta cozinha funcional cumpriu os requisitos a que se propôs nas várias feiras de robótica a que presidiu e onde cozinhou para visitantes de dezenas de países. Já este mês, encontra-se em exibição num showroom, em Londres. Ah e claro, a partir de 279 mil euros pode ser sua.