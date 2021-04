O gadget do momento é um purificador de ar

Os nossos lares tornaram-se santuários por excelência e só agora, atrevemo-nos a dizer, ganharam a nossa verdadeira atenção. Enquanto confinamos e desconfinamos, neste vaivém de incertezas - agora mais seguro com a chegada da vacina – convém fazer pela nossa saúde, o que inclui cuidar devidamente do espaço que nos acolhe.

Foi neste sentido que a Dyson lançou uma das suas grandes novidades do ano, para o lar: o purificador Hot+Cool Formaldehyde, também conhecido por HP09. Este aparelho acrescenta ao seu antecessor a designação "Formaldehyde", que é uma funcionalidade preciosa nos tempos que correm. Passamos a explicar.

Purificador Hot+Cool Formaldehyde da Dyson Foto: Dyson

Às funções principais pré-existentes de aquecer uma divisão no inverno ou refrescar o ambiente de verão, bem como detetar gases e partículas alergénicas e poluentes do ar através dos seus filtros, reportando o diagnóstico em tempo real, junta-se a capacidade aprimorada de percecionar e destruir o fomaldéido.

Se não está familiarizado (nós não estávamos) trata-se de um dos produtos químicos mais usados atualmente, sendo a sua designação oficial "metanal", que segundo certas condições pode mesmo dar origem ao formol, um químico mais conhecido.

E onde nos podemos cruzar com o metanal? Basicamente, onde menos desejávamos: no interior das nossas casas., já que se trata de um gás poluente incolor libertado por alguns móveis, papéis de parede, produtos de limpeza ou até mesmo tintas e vernizes. Causa irritação a longo prazo nos olhos, nariz e garganta, podendo causar complicações sanitárias ao nível do aparelho respiratório.

Purificador Hot+Cool Formaldehyde da Dyson Foto: Dyson

A tecnologia da Dyson, desenvolvida por engenheiros preparados para o efeito, promete detetar e capturar as minúsculas partículas de metanal, através de um sensor químico combinado com um algoritmo, que permite ignorar outros gases não nocivos, por exemplo.

Purificador Hot+Cool Formaldehyde da Dyson Foto: Dyson

Este é o seu principal upgrade, sendo composto por um filtro HEPA + carbono que retém as poeiras, mas que precisará de ser substituído a longo prazo, e ainda um filtro catalítico que decompõe as minúsculas partículas de metanal em água ou CO2, pelo que se regenera com o passar do tempo. Funciona ainda através da app Dyson Link, disponível para IOS e Android para estar a par do que a sua nova "máquina" tecnológica anda a fazer. O seu valor rondará os €689, e para já está à venda no Reino Unido em dyson.co.uk, se estiver com muita pressa.