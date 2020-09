O que se sabe sobre o revolucionário implante cerebral inventado por Elon Musk

O CEO da Tesla, Elon Musk está a desenvolver um implante cerebral. Como a inteligência artificial está em constante desenvolvimento, Musk acredita na capacidade de fundir o cérebro humano com "o" de um computador, para atingir um novo potencial. Este "chip" está longe de estar pronto, no entanto, o canal de Youtube da empresa Neuralink partilhou um vídeo de progressos no projeto.

O produto é um chip de computador, que é "costurado" ao cérebro para juntar a atividade cerebral a um sistema digital: são colocados uns micro fios em áreas do cérebro que controlam o movimento, e cada fio contém elétrodos que, por sua vez, os liga ao implante. A missão deste consiste em ler a atividade cerebral e comunicá-la. Enquanto isto, profissionais da mesma área imaginam esta tecnologia a ser utilizada para controlar uma prótese, ou para interagir com gadgets, mas Elon pretende "alcançar uma simbiose com a inteligência artificial".

Segundo o website da empresa, o objetivo inicial é que esta tecnologia possa ajudar pessoas com paralesia, fazendo com que estas ganhem independência através do controlo de computadores ou telemóveis.

Apesar da visão de Musk, as opiniões dos profissionais da área diferem. Sid Kouider, antigo neurocientista no CNRS (Centro de Pesquisa Científica Francês) afirma que os implantes cerebrais são complicados por si só e que o projeto da Neuralink requer uma cirurgia altamente invasiva.

Em teoria, esta prática poderia disponibilizar toda uma nova tecnologia para a humanidade e mudar a forma como os humanos interagem com o mundo digital, podendo até ajudar pessoas que sofrem de doenças degenerativas a recuperar memória, e até utilizada para "inserir" conhecimento. No entanto, toda esta realidade é complicada de imaginar e ainda longínqua, se chegar a ser possível – o cérebro pode facilmente rejeitar o chip e pode criar outras complicações.

A empresa norte-americana Neuralink foi fundada em 2016, mas só anunciada ao público em 2017. É sediada em São Francisco e foi fundada por Elon Musk e outros colaboradores.