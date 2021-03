Neste desafio gastronómico são os seguidores que escolhem o menu

Convenhamos, em pleno segundo confinamento – sabe-se lá até quando – a disposição da população não anda nos píncaros e esgotam-se as formas de entretenimento em casa. Por outro lado, há setores da economia, como o da restauração, que se têm multiplicado nas ideias mais inovadoras para dar a volta à situação.

Das opções de take away às entregas em casa, passando pela abertura de pop-ups, sem esquecer os showcookings ou aulas de culinária online, a criatividade é desmesurada.

Tal como vêm provar os restaurantes The Art Gate, dedicado ao fine dining, e Ofício, de cozinha tradicional moderna, agora unidos em parceria num desafio difícil de recusar, o Quarentine Challenge

Todas as segundas-feiras, as contas de Instagram dos dois restaurantes lançam uma série de questões aos seguidores, que podem ter a ver com ingredientes ou métodos de confeção. As respostas, por sua vez, irão direcionar a confeção dos pratos, delineando o menu para essa semana.

Depois, no dia seguinte, terça-feira, o menu é finalmente revelado, também através das redes sociais. A seguir é entrar na última parte do desafio e deliciar-se com as iguarias preparadas. Pode fazer as encomendas até quinta ao final do dia, para receber em casa ainda sexta ou sexta atá ao final do dia para receber refeições sábado e domingo. As entregas realizam-se a tempo dos jantares de sexta à noite ou aos almoços e jantares do fim de semana.

Os dois restaurantes têm como chef executivo Hugo Candeias e o desafio já começou, por isso fique atento. Dos ingredientes até agora mais populares destacam-se as acelgas, a garoupa ou o rabo de boi e entre os pratos já eleitos estão o arroz de forno à antiga com carnes de fumeiro ou as ribs picantes. Nas sobremesas destaca-se até agora tarte de queijo estilo Basco e a carta de vinhos jamais fica de fora, sendo alterada semanalmente, tal como cada desafio. Preparado para entrar no jogo?