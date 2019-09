Cuidados de Beleza para quem não tem tempo

Mini Colonia Vetiver Travel, spray 10 ml, €25, Claus Porto

Comummente associada ao sexo feminino, a arte depode ser aprendida e aperfeiçoada. Resume-se a conjugar tarefas que sejam compatíveis, como limar as unhas enquanto vê televisão ou aplicar a loção hidratante após o duche.Maximizar o potencial dos seusé uma regra fundamental quando o tempo é o mais escasso dos seus recursos. Mas atenção: não transforme produtos de uso específico em multiusos. Um hidratante corporal não deve ser utilizado no rosto, a menos que o indique na embalagem. Mas há outros que são ótimos multitaskers: o excesso do, quando aplicado com o dedo, pode servir para "pentear" as sobrancelhas e para hidratar as cutículas; se depois donão gostar de as sentir demasiado untuosas, aplique o excesso nos cotovelos ou passe-as no cabelo se o frizz for um dos seus inimigos; escolha ume umcom o aroma do seu perfume preferido.Pelo bem do ambiente somos apologistas de duches rápidos, masque se repete diariamente é uma boa ideia quando a pressa é muita. Aproveite oparae, uma vez que não terá tempo para aplicar loção corporal, tenha sempre à mão ume este creme para aplicar após o gel de duche deixa uma película suave de hidratação na pele do corpo, mesmo após enxaguar. Se colocar um espelho de ventosa no duche poderá aproveitar para. Poderá até facilitar este gestual, já que o constante vapor da água quente ajuda a dilatar os poros, facilitando o barbear.Por mais que tenha cuidado a– e sabemos bem que a pressa é inimiga da perfeição –, os cortes acontecem, provocando sangramentos que demoram algum tempo a parar. Se não quiser andar com pedacinhos de papel colados ao rosto, aplique umpara estancar o sangue ou recorra ao tradicional. Se precisar de substituto para o, saiba que pode utilizar, por exemplo, e se estiver sem pasta de dentes, pode utilizarNão porque quer fazê-lo, mas porque simplesmente não tem alternativa. Quando o despertador não tocou e tem de correr para uma reunião urgente, há maneiras para ter um aspeto cuidado., lave a cara enas raízes do cabelo se estiver oleoso. Friccione os dedos no couro cabeludo ou passe rapidamente o secador para remover o excesso.Os estudos de marketing são reveladores no que diz respeito às preferências masculinas, mas quando a questão é tempo, sublinha-se a importância de escolher produtos práticos. Entenda-se: optar porem vez de cremes com tampas, porem vez de boiões, por, em vez de loções. São pequenas decisões que pouparão segundos ao seu dia.Se é fiel aos produtos dos quais nunca abdica e já sabe que vai repeti-los uma e outra vez, pode poupar idas a perfumarias, farmácias e supermercados se investir em. Escolha o seu perfume de eleição em versão 200 ml e aposte nas promoções das farmácias e grandes superfícies para poupar tempo e dinheiro.Porque nunca sabe quando vai precisar do seu desodorizante, de uma lima ou de um hidratante, tenha sempre à mão os produtos mais importantes para manter um look impecável. Além dos seus produtos de casa, tenha umno carro (isoladas do calor) e na gaveta do escritório. Aproveite as– miniaturas de champô e de gel de duche, kit de barbear e pente – e guarde-as para quando precisar de refrescar o seu visual.Muito provavelmente a sua rotina noturna fica a perder quando o cansaço é superior ou quando chega a casa a horas tardias. O impulso de chegar à cama é mais forte do que o de aplicar o seu creme preferido de noite. Se esta realidade for comum no seu dia a dia, garanta que tem os seus produtos de noite na mesa de cabeceira. Recomendamos:para nunca se deitar com a pele suja; umpara acordar com os lábios nutridos; e umouespecíficos para regenerar a pele durante a noite. Quando acordar no dia seguinte irá notar a diferença.Ter um corte de cabelonão implica sacrificar o estilo. E se o tiver comprido ou com um comprimento que seja necessário estilizar diariamente, não sendo viável para o seu ritmo, fale com o seu barbeiro para que o corte seja fácil de domar.

