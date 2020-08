Assim se abre uma garrafa de vinho a fogo

No número 8 da rua Cais de Santarém, em Lisboa, reside a morada atual da Taylor em Lisboa. A marca ligada ao vinho do Porto, que nasce em 1962, é uma das mais reputadas no que toca a vinhos do Porto com história, idade e personalidade. Aberto desde 2019, o espaço conta com várias salas de provas onde decorrem experiências ligadas a este ex-líbris português.

Com uma localização privilegiada, no bairro histórico de Alfama, ao lado do Chafariz D’El Rei, a Taylor’s rumou até Lisboa no ano passado para divulgar o vinho do Porto na cidade, proporcionando experiências que promovam a tradição, história e cultura do país.

Aqui, é possível provar vinhos a copo (dos Porto Vintage mais icónicos aos Tawnies de Idade, até às criações da casa, como o LBV – Late Bottled Vintage e o primeiro Porto Seco Branco, o Taylor’s Chip Dry) bem como petiscar uma seleção de queijos e enchidos portugueses, o clássico pastel de nata ou as trufas de chocolate negro. Também é possível provar o azeite proveniente da emblemática Quinta de Vargellas, acompanhado com pão, enquanto se assiste a uma abertura a fogo de uma garrafa de vinho do Porto Vintage.

Embora muitos não saibam, esta técnica de abertura da garrafa a fogo requer perícia e serve para que – em casos em que a rolha possa não estar completamente intacta – a qualidade vinho não fique comprometida. Veja o vídeo.

Onde? R. Cais de Santarém 8, Lisboa Quando? De quinta a segunda-feira das 14h às 20h, encerra às terças e quartas-feiras. Reservas 21 886 3105