Novo trailer de "F1" com Brad Pitt e Damson Idris promete ação e realismo nas pistas

O mundo da Fórmula 1 vai ganhar vida nas telas de cinema em 2025 com a estreia de F1, um filme protagonizado por Brad Pitt e Damson Idris. Produzido pela Apple Original Films e dirigido por Joseph Kosinski (de "Top Gun: Maverick"), o filme promete levar os espetadores para dentro do cockpit, numa experiência cinematográfica intensa e autêntica.

F1 segue a jornada de Sonny Hayes (Brad Pitt), um ex-piloto promissor da Fórmula 1 nos anos 90 cuja carreira foi interrompida por um grave acidente. Trinta anos depois, Hayes é um piloto nómada quando recebe uma proposta inesperada do antigo colega de equipa, Ruben Cervantes (Javier Bardem), agora dono de uma escuderia em dificuldades. Para salvar a equipa do colapso, Hayes regressa à F1, enfrentando desafios dentro e fora da pista. Ao seu lado está Joshua Pearce (Damson Idris), um jovem piloto determinado a marcar o próprio ritmo. Mas o que Hayes fica a saber é que na Fórmula 1, o maior rival de um piloto pode ser o próprio companheiro de equipa, e Hayes terá de lutar não só pela vitória, como também pela redenção.

Poster do filme "F1". Foto: @APPLETV

Uma das maiores apostas do filme é o realismo das cenas de corrida. Diferente das produções habituais, na qual são utilizados efeitos especiais e carros simulados, "F1" foi filmado em pistas reais do circuito mundial da Fórmula 1. Brad Pitt e Damson Idris conduziram verdadeiros monolugares a velocidades superiores a 290 km/h, assimilando a adrenalina das corridas de forma genuína.

Para alcançar este feito, Kosinski contou com o apoio de Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 e um dos produtores do filme através da empresa Dawn Apollo Films. A Mercedes AMG também foi fundamental na construção de veículos especiais, adaptados para transportar câmaras e equipamentos de filmagem sem comprometer a performance na pista. Se em Top Gun: Maverick os espetadores sentiram a experiência de um piloto de caça, em F1 terão a sensação de estar dentro de um carro de Fórmula 1.

Brad Pitt Foto: Getty Images

A equipa do filme percorreu diversos circuitos emblemáticos do calendário da F1, desde Silverstone a Las Vegas, culminando em Abu Dhabi. Kosinski e a equipa viajaram pelo mundo, acompanhando as provas do campeonato para garantir que cada detalhe fosse filmado de forma autêntica.

A produção enfrentou um desafio logístico único: filmar entre os treinos e as qualificações reais das corridas. Em intervalos de apenas 10 a 15 minutos, Pitt e Idris entravam nos carros e aceleravam pela pista, enquanto dezenas de câmaras registavam cada momento. Como resultado, algumas cenas foram captadas com os verdadeiros fãs da Fórmula 1 nas bancadas, sem que muitos percebessem que Brad Pitt estava ao volante.

Brad Pitt e Damson Idris. Foto: Getty Images

Esta semana, o primeiro trailer de F1 foi finalmente revelado, embalado ao som de The Chain, dos Fleetwood Mac, uma escolha que reforça a intensidade e a emoção do filme. As imagens destacam a velocidade, os conflitos e a pressão extrema vivida pelos pilotos, criando uma antecipação ainda maior para o lançamento.