Canal Hollywood celebra os Óscares com uma programação especial

Entre ficção científica, ação e aventura, os espectadores podem esperar uma maratona cinematográfica de grande nível para este domingo, dia 2 de março. Alguns filmes desta programação são:

O Dia da Independência (1996) – Óscar de Melhores Efeitos Visuais

Um clássico dos anos 90, O Dia da Independência é um dos filmes de ação e ficção científica mais icónicos de sempre. Com Will Smith, Jeff Goldblum e Bill Pullman nos papéis principais, o filme mostra a luta da humanidade contra uma invasão alienígena devastadora. Os espetaculares efeitos visuais garantiram-lhe um Óscar merecido, e agora os fãs poderão revivê-los no Canal Hollywood. (Transmite às 11h55)

O dia da independência Foto: IMDB

Homem-Aranha 2 (2004) – Óscar de Melhores Efeitos Visuais

Considerado um dos melhores filmes de super-heróis de sempre, Homem-Aranha 2 de Sam Raimi conquistou o Óscar de Melhores Efeitos Visuais pelo realismo das sequências de ação e pelos impressionantes movimentos do Doutor Octopus. Uma oportunidade perfeita para revisitar a icónica interpretação de Tobey Maguire como Peter Parker. (Transmite às 14h15)

Homem-Aranha 2 Foto: IMDB

Dune: Part one (2021) – 6 Óscares, incluindo Melhor Fotografia e Melhores Efeitos Visuais

A épica adaptação do romance de Frank Herbert, realizada por Denis Villeneuve, foi um dos grandes vencedores dos Óscares em 2022. Dune: Part one arrebatou seis estatuetas douradas, incluindo Melhor Fotografia e Melhores Efeitos Visuais, transportando os espectadores para o mundo desértico de Arrakis com uma estética visual deslumbrante e uma banda sonora imersiva de Hans Zimmer. (Transmite às 16h25)

Dune: Part One Foto: IMDB

Tenet (2020) – Óscar de Melhores Efeitos Visuais

O filme de Christopher Nolan desafiou a lógica do tempo e surpreendeu o público com sequências de ação inovadoras e uma narrativa complexa. Tenet foi premiado com o Óscar de Melhores Efeitos Visuais, reconhecendo o trabalho impressionante na criação das cenas de inversão temporal que tornaram o filme único. (Transmite às 19h)

Tenet Foto: IMDB

Blade Runner 2049 (2017) – 2 Óscares, incluindo Melhor Fotografia

A sequela do clássico Blade Runner trouxe de volta o mundo distópico dos replicantes, sob a visão de Denis Villeneuve. O filme arrecadou dois Óscares, um deles para Roger Deakins, pela sua impressionante fotografia. Blade Runner 2049 é uma experiência visual única, que os fãs de ficção científica não podem perder. (Transmite às 21h30)

Blade Runner 2049 Foto: IMDB

Para os amantes de cinema, esta programação especial do Canal Hollywood é uma forma ideal de celebrar os Óscares antes da grande cerimónia.