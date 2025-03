Mango Home inaugura a primeira loja física

Nos últimos anos, a relação entre moda e decoração tornou-se cada vez mais próxima, refletindo a importância do design no dia a dia. A Mango Home nasceu dessa tendência, explorando a interseção entre estilo e funcionalidade na criação de peças para a casa. Com a abertura desta primeira loja física em Barcelona, a empresa reforça essa aposta e dá um passo significativo na consolidação da sua presença no setor.

O espaço foi pensado para refletir a identidade da Mango Home, com um ambiente que combina simplicidade e conforto. A organização da loja segue uma lógica funcional, dividindo os produtos por diferentes áreas da casa, e inclui também um serviço de consultoria para quem procura orientação na escolha de peças de decoração.

Mango Home Foto: DR

A escolha da Avenida Diagonal para esta estreia não é aleatória. Nos últimos anos, a zona consolidou-se como um polo de referência no design e na decoração, atraindo marcas prestigiadas como Roche Bobois, Natuzzi e Cave Home, e com a chegada da Mango Home essa dinâmica é reforçada.

Mango Home Foto: DR

Lançada em 2021, a Mango Home surgiu como uma extensão da marca, acompanhando a crescente procura por artigos de decoração que traduzem as tendências do universo da moda para os espaços interiores. Desde então, a linha expandiu-se ao incluir coleções de cama, mesa, banho, utensílios domésticos e mobiliário auxiliar, sempre com um olhar atento à sustentabilidade. Atualmente, os produtos estão disponíveis online em mais de 20 países, incluindo Portugal, além de serem comercializados em áreas selecionadas dentro de algumas lojas de vestuário da marca.

Mango Home Foto: DR

A mais recente coleção reflete um espírito moderno e versátil, combinando uma estética vibrante com a intemporalidade do design. As peças, concebidas para diferentes divisões da casa, apostam na qualidade e nos materiais naturais: linho, algodão, seda e veludo são alguns dos tecidos que dão forma a esta nova fase da marca, que também reforçou a sua oferta em homewear e na linha infantil.

Mango Home Foto: DR

Nos próximos anos, a Mango pretende expandir significativamente a sua presença global, tanto no setor da moda como na decoração. Esse crescimento passa pela abertura de novas lojas e pelo reforço do investimento em diferentes mercados, refletindo a ambição da marca de consolidar a sua posição no setor do design de interiores.

Mango Home Foto: DR

Com a inauguração da primeira loja física da Mango Home, a marca dá um passo importante na diversificação do seu portfólio, apostando em produtos de decoração contemporâneos, alinhados com as últimas tendências e sustentabilidade.