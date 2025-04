Louis Vuitton inaugura "flagship store" em Milão

Abre hoje, dia 4 de abril, a nova flagship store da Louis Vuitton em Milão – nome que se dá à principal loja de uma marca numa determinada cidade. Fica na Via Montenapoleone e tem um conceito inovador que homenageia a tradição, o design e a arquitetura milaneses. A inauguração oficial decorrerá no próximo dia 7, coincidindo com a Semana de Design de Milão e o Salone del Mobile, dois importantes eventos do calendário da cidade.

Projetado pelo famoso arquiteto Peter Marino, o espaço combina a estética neoclássica do edifício com um design contemporâneo no interior. E, pela primeira vez em Itália, uma loja da marca terá um restaurante e um café, ambos geridos por Da Vittorio, distinguido com três estrelas Michelin. Além disso, esta será a primeira flagship no mundo a dedicar um piso inteiro à coleção Louis Vuitton Home, reforçando a aposta da marca no setor do mobiliário e da decoração.



designer gráfico futurista italiano Fortunato Depero, e outra focada em acessórios têxteis influenciados pela modernista francesa Charlotte Perriand.



Em comunicado, o CEO da marca, Pietro Beccari, destacou a importância de Itália para a marca: "Eu próprio sou italiano, mas o espírito da Louis Vuitton estende-se a França, a Itália e ao mundo. A Itália não é apenas um mercado-chave, mas também uma fonte de artesanato excecional que enriquece a nossa marca. Muitos dos nossos produtos ostentam orgulhosamente a etiqueta 'Made in Italy'."



Paralelamente à aposta no design e na decoração, a Louis Vuitton continua a expandir-se no mundo do desporto. Recentemente, relançou a Taça Louis Vuitton para a America's Cup e reforçou a parceria com a Fórmula 1, ao apresentar um novo sistema de marcação de corrida no Grande Prémio de Melbourne.



A marca francesa tem vindo a reafirmar-se como uma das marcas de luxo mais inovadoras. E Milão, conhecido destino incontornável para os amantes da moda e do design, ganha um novo ponto de referência à altura da sua reputação.