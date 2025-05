Hama MOB.BT Ultimate Pro

Com capacidades de utilização "todo-o-terreno", a Hama acaba de lançar em Portugal um speaker que resulta da sua colaboração com a empresa alemã Canton. Apresenta um amplificador de 120 watts, sistema bidirecional de alta-fidelidade e dois radiadores passivos adicionais que ajudam a reforçar os sons mais graves, além de três efeitos sonoros distintos: Bass Sound, Power Sound e Balanced Sound. Entre outras ligações, que permitem ligar micros e guitaras, por exemplo, a coluna consegue carregar dispositivos como smartphones ou tablets. A marca garante que os utilizadores podem desfrutar das suas músicas até 24 horas. A coluna tem disponível a aplicação Hama Smart Home, que controla totalmente a Hama MOB.BT Ultimate Pro. €249

Speaker - Hama MOB.BT Ultimate Pro Foto: DR

Segway Navimow X390

Um cortador de relva inteligente com objetiva zoom super, e grande angular, concebido especificamente para tratar de grandes relvados com corte de precisão de 1500 a 10 mil metros quadrados. A marca anuncia uma cobertura alargada de 1200 metros por cada carga (carregamento rápido) e um design totalmente novo com seis lâminas e um disco de corte anti-entupimento que elimina problemas causados pela acumulação. Este cortador de relva robótico, com funcionamento ultra-silencioso, tem software de mapeamento assistido por IA e a aplicação Navimow para a coordenação. O Navimow X390 utiliza um novo sistema baseado em GPS para calcular a sua posição e mapear a área envolvente. €4.999

Cortador de relva - Segway Navimow X390 Foto: DR

Leica Cine Play 1

A marca icónica lança o seu projetor de qualidade 4K com laser de triplo RBG, de tecnologia Leica Image Optimization e lentes Leica Summicron que permitem uma visualização cinematográfica. Tem uma função de alinhamento automático que ajusta e foca a imagem sem ser necessário acertos manuais. A lente de zoom consegue aumentar o tamanho de 65 até 300 polegadas. Quanto à interatividade, o projetor recebe a Apple Airplay, Bluetooth, Wi-Fi e possui entradas como HDMI, USB e LAN. Tudo somado, reproduz com facilidade smartphones, computadores portáteis, tablets ou discos rígidos externos. O som é de alta-fidelidade que se difunde pela sala graças aos controladores dinâmicos. €3.590

Projetor - Leica Cine Play 1 Foto: DR

Nitro XV240 F6

Um monitor ultra-rápido com a última tecnologia disponível que chega ao mercado em junho pela mão da Acer. Com capacidade UltraSpeed, FullHD a 600 Hz, o Nitro XV240 F6 é descrito pela Acer como concebido para satisfazer os requisitos de velocidade dos fãs de eSports, garantindo que todas as ações são suaves e precisas. A taxa de atualização de 600Hz, combinada com tecnologia de taxa de atualização dinâmica (DRR), acrescenta nitidez de movimento e minimização da desfocagem, o que resulta numa vantagem competitiva para os jogadores. Há uma série de especificações que aumentam o desempenho, entre as quais a tecnologia VisionCare da Acer, que ajuda a minimizar o cansaço visual. O suporte ErgoStand oferece total ajustabilidade. €799

Monitor - Nitro XV240 F6 Foto: DR

Pi8 McLaren Edition

Os auriculares Pi8 da Bowers & Wilkins, a empresa britânica que produz altifalantes e fones de ouvido para consumidores e profissionais, vão agora mais além com um novo nível de exclusividade. A versão lançada recentemente é inspirada na McLaren, com quem têm colaborado para desenvolver sistemas de áudio de alto desempenho tanto para a McLaren Automotive como para a equipa de Fórmula 1 da McLaren. Estes Pi8, com acabamento em cinzento galvânico com detalhes em "laranja papaia" são inspirados no universo McLaren e combinam tecnologia de áudio sem fios, materiais topo de gama, conforto de utilização e funcionalidades avançadas, como o Wireless Audio Relay. €499