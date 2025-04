Rolls-Royce reinterpreta o xadrez com um tabuleiro que custa tanto quanto um carro

A Rolls-Royce, símbolo de luxo e precisão, elevou o jogo de xadrez a um novo patamar com o lançamento de um tabuleiro que reflete toda a mestria artesanal e atenção ao detalhe que definem a marca britânica. Mais do que um jogo, trata-se de uma peça de design requintado, pensada para os verdadeiros apreciadores de elegância e estratégia. Inspirado nas linhas fluidas dos seus automóveis, o tabuleiro apresenta uma base em couro que se eleva subtilmente ao centro, evocando o movimento harmonioso das emblemáticas waft lines que percorrem os veículos da casa.

Tabuleiro de xadre da Rolls-Royce Foto: Rolls-Royce

A construção do tabuleiro alia o melhor da engenharia e do artesanato. A grelha de jogo é feita a partir de alumínio usinado e refinado manualmente, sendo cada casa composta por lâminas de madeira cortadas a laser e aplicadas à mão, todas provenientes do mesmo tronco. As peças de xadrez são uma reinterpretação contemporânea das tradicionais, fundidas em alumínio revestido com cerâmica e coroadas com cabeças em aço inoxidável polido. Cada peça tem um íman discreto que assegura estabilidade e alinhamento durante o jogo, pretendendo tornar cada movimento numa acção precisa e silenciosa. As peças pretas têm um acabamento acetinado, enquanto as brancas brilham com um toque iridescente.

Peças pretas do tabuleiro de xadrez Rolls-Royce Foto: Rolls-Royce





A personalização é parte integrante desta experiência. O tabuleiro oferece quatro combinações distintas de madeiras nobres, desde o contraste sóbrio entre Blackwood e Ceramic White até às tonalidades exóticas de Smoked Eucalyptus. As opções incluem acabamentos de alto brilho ou poro aberto, conferindo texturas únicas ao toque e à vista. Os compartimentos destinados ao armazenamento das peças podem ser revestidos em couro, disponível em treze cores diferentes, que vão desde os tons clássicos aos mais ousados, como Scivaro Grey ou Havana. Para os verdadeiros jogadores, cada extremidade do tabuleiro esconde uma gaveta com uma segunda rainha, permitindo a promoção de peões sem interrupções.

Peças brancas do tabuleiro de xadrez Rolls-Royce Foto: Rolls-Royce





Embora o preço oficial ainda não tenha sido divulgado, tudo indica que o valor deste conjunto estará na casa das dezenas de milhares de euros, à semelhança de outras criações exclusivas da marca, como o Cellarette, um baú para uísque e charutos que ultrapassa os 60 mil dólares. O tabuleiro de xadrez Rolls-Royce já pode ser encomendado em showrooms e boutiques da marca. É o xadrez como nunca antes visto — um jogo transformado em arte, uma peça de colecção que desafia os limites entre o entretenimento e o luxo.