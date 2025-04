Brunch, tradições e momentos em família. As melhores sugestões para a Páscoa

A Páscoa é, em muitos lares portugueses, sinónimo de tradição, reunião familiar e, claro, gastronomia memorável. De norte a sul do país, hotéis de prestígio vestem-se a rigor para receber os hóspedes nesta quadra festiva, com propostas que aliam conforto, sabor, criatividade e animação. Das mesas fartas à caça aos ovos, dos brunches requintados aos retiros em comunhão com a natureza, estas são as sugestões para viver uma Páscoa memorável.

Lisbon Marriott Hotel

No Lisbon Marriott Hotel, a celebração da Páscoa desenha-se num ambiente familiar e acolhedor, envolto pela natureza do jardim e piscina exterior. No restaurante Citrus, o destaque vai para um brunch servido no dia 20 de abril, na qual o chef Dominic Smart dá vida a uma ementa que homenageia a tradição e a inovação. Entre os destaques do buffet encontram-se pratos como leitão assado com laranja e mel, bacalhau à portuguesa, caril de tofu com espinafres e batata doce, e uma suculenta perna de cordeiro servida ao vivo. A doçaria é igualmente generosa, com muffins de limão e papoila, bolo de cenoura com chocolate, lampreia de ovos e uma fonte de chocolate irresistível. As crianças têm direito a um brunch pensado especialmente para elas e animação extra, incluindo uma máquina de algodão doce. Um welcome drink Bellini de Pêssego dá o tom à festa, completada por sumos, café e chá.

Lisbon Marriott Hotel Foto: DR

Arts Hotel Porto

No coração da cidade Invicta, o Arts Hotel Porto propõe um almoço de Páscoa repleto de tradição e toque criativo. A refeição começa com sabores bem portugueses, como folar, broa de Avintes e bola de enchidos. Nos pratos principais, brilham a açorda com ovas e bacalhau, e o naco de alcatra com mil folhas de batata, culminando num buffet de sobremesas diversificado, com mousse de chocolate, bolo de bolacha e cheesecake. Para os mais novos, o hotel preparou um menu infantil equilibrado e nutritivo, mas a verdadeira magia chega com a Oficina d’Arts: uma tarde de diversão com pintura de ovos no terraço, seguida de uma animada Caça aos Ovos Dourados. O almoço tem o valor de €35, com bebidas incluídas, e oferece condições especiais para crianças até aos 12 anos.

Arts Hotel Porto Foto: DR

Bairro Alto Hotel

No Bairro Alto Hotel, o brunch pascal no BAHR & Terrace transforma-se numa celebração gourmet com vista privilegiada sobre Lisboa. A ementa conjuga tradição e criatividade, com pratos como o ensopado de cabrito serrano, arroz de pato malandrinho ou entrecôte Angus com molho mirandês. A experiência estende-se desde croissants artesanais até waffles salgados de queijo São Jorge, passando por pratos de peixe como robalo grelhado com açorda de ovas, e opções vegetarianas saudáveis. A mesa das sobremesas impressiona com folar de amêndoa do Algarve, pastel de nata, mousse de chocolate e muito mais, terminando com café de especialidade ou chás portugueses. A cozinha do chef Fábio Pereira garante, como sempre, qualidade e sofisticação.

Bairro Alto Hotel Foto: DR

Sublime Comporta

Na Comporta, o Sublime propõe uma Páscoa em sintonia com a natureza e os sabores da tradição. Para os hóspedes, o hotel oferece dois programas de estadia (3 ou 5 noites) com atividades como caça aos ovos, pintura de ovos, sessões de cinema e aulas de bolachas de chocolate. No domingo, o restaurante Sem Porta serve um almoço típico com cabrito assado e arroz de forno (€70/pessoa). Nos espaços da marca Sublime na região, há também opções gastronómicas como o bacalhau na brasa com gratin de batata-doce no Beach Club, ao medalhão de borrego no Sado Restaurante e ao Capretto al tagamino no Jacaré Comporta.

Sublime Comporta Foto: DR

Spatia Comporta



O Spatia Comporta apresenta uma alternativa serena à agitação da cidade. Com um programa que se estende de 15 a 20 de abril, o resort aposta num equilíbrio perfeito entre bem-estar, lazer e gastronomia. Os hóspedes podem participar em aulas de yoga, clínicas de ténis, workshops criativos e jantares temáticos, num ambiente que privilegia a ligação à natureza. Ideal para famílias ou casais, o Spatia destaca-se pela integração harmoniosa na paisagem natural da Comporta, sendo uma proposta sofisticada para quem procura tranquilidade sem abdicar do conforto.

Spatia Comporta Foto: Luís Nobre Guedes

Tivoli Avenida Liberdade

O Tivoli Avenida Liberdade celebra a Páscoa com o programa "Easter Is Blooming", que inclui duas noites de alojamento, brunch nos jardins com música ao vivo e atividades infantis. O brunch "A Taste of Spring", também disponível a não-hóspedes (€96/adulto), destaca-se pelos sabores da estação. No SEEN Sky Bar, a festa continua com o "Skyline Spring Brunch", onde a vista sobre Lisboa acompanha propostas gourmet como panquecas de caviar e croque monsieur trufado. Para relaxar, o Anantara Spa sugere massagens para pais e filhos, num momento de puro bem-estar familiar.

Tivoli Hotels & Resorts Foto: DR

Sheraton Lisboa

O Sheraton Lisboa transforma a Páscoa numa experiência completa com o já famoso Family Brunch. Entre as 12h30 e as 15h, os visitantes podem aproveitar de uma ementa variada, com pães artesanais, pratos quentes típicos da época e um irresistível buffet de sobremesas. Os mais pequenos são protagonistas no Sheraton by Playbus, onde os esperam insufláveis, piscina de bolas e Legos. A tradicional Caça aos Ovos é conduzida por um Coelho da Páscoa, prometendo momentos de pura alegria. O brunch tem o valor de €62, gratuito até aos 2 anos, com desconto para crianças até aos 12.

Sheraton Lisboa Foto: DR

The Yeatman

No The Yeatman, o domingo de Páscoa celebra-se com requinte e tradição. O almoço, assinado pelo chef Ricardo Costa, é um verdadeiro festim com marisco, bacalhau, cordeiro e iguarias vegetarianas, sempre harmonizadas com uma seleção vínica cuidada. As sobremesas incluem desde toucinho do céu até tripas de Aveiro confecionadas ao vivo. No dia anterior, o hotel promove uma Masterclass de Azeite com provas e harmonizações gastronómicas. Para quem escolhe passar o fim-de-semana no hotel, há ainda programas com acesso a spa, experiências vínicas e descontos em tratamentos.