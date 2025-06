Paris:Sete celebra 40º aniversário com showroom especial

Depois de uma remodelação complexa, a pitoresca propriedade apresenta um centro de bem-estar com piscina aquecida, fonte de gelo, sauna, banho turco, ginásio e salas de tratamento. Francisco Quintas, chef de 25 anos, assume a cozinha do Largo do Paço, o restaurante de fine dining da unidade hoteleira. A Must já provou parte do seu menu de degustação.