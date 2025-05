A capital portuguesa voltou a afirmar-se como um destino de eleição no turismo de luxo, conquistando um honroso segundo lugar no ranking das cidades preferidas pelos viajantes mais exigentes em 2025. Segundo o mais recente estudo "Hábitos de Férias de Luxo 2025", promovido pela prestigiada Condé Nast Johansens, a capital portuguesa partilha esta posição com Roma e Barcelona, sendo superada apenas por Paris, que lidera a tabela com 33% das preferências.

Com 28% das escolhas dos inquiridos - cerca de 1700 utilizadores do website da Condé Nast Johansens e leitores dos guias impressos de hotéis e spas de luxo - Lisboa confirma o apelo crescente junto do público internacional que procura experiências sofisticadas, autênticas e culturalmente ricas. A cidade surge assim como uma referência no turismo urbano de luxo, reforçando a tendência de crescimento deste segmento.

A combinação de charme histórico, modernidade, hospitalidade e segurança tem feito de Lisboa uma aposta segura para quem procura férias de luxo com autenticidade. A cidade tem sabido reinventar-se, oferecendo uma gama sofisticada de boutique hotéis, spas exclusivos, experiências gastronómicas de excelência e eventos culturais de nível internacional.

A gastronomia portuguesa, em particular, surge como um dos principais motores de atração: 76% dos inquiridos valorizam este fator, mais do que em 2024 (73%). Lisboa tem vindo a consolidar-se como um destino gastronómico de referência, com uma oferta que vai desde as tascas reinventadas aos restaurantes com estrela Michelin.

Também os eventos culturais e artísticos ganham peso nas escolhas: 48% dos viajantes de luxo destacam-nos como elementos decisivos na hora de escolher o destino, uma tendência que reforça o papel das capitais culturais europeias - como Lisboa - na captação deste perfil de turista. A cidade posiciona-se entre os locais preferidos para a participação em eventos, logo após Paris, Barcelona e Roma.

O clima tem um peso cada vez maior no planeamento das férias de luxo. Em 2025, 67% dos inquiridos consideram-no um fator determinante, em comparação com 62% no ano anterior. Isto reflete-se nas épocas do ano mais procuradas: setembro lidera com 49% das preferências, seguido por maio (42%) e junho (41%). Curiosamente, os meses tradicionalmente mais procurados, como julho (29%) e agosto (28%), são agora evitados por causa das temperaturas elevadas e da afluência turística.

Este comportamento revela um perfil de viajante mais informado e exigente, que procura não apenas o luxo no alojamento ou nas experiências, como também conforto e tranquilidade no calendário das suas viagens

Para além de Lisboa, Portugal como um todo posiciona-se entre os destinos de eleição no turismo de luxo europeu, a par de países como Itália, França, Espanha e Grécia. A autenticidade, a beleza natural e a oferta hoteleira de excelência fazem do país uma alternativa cada vez mais apreciada pelos viajantes que privilegiam a exclusividade, a personalização e a qualidade dos serviços.

Lisboa está, mais do que nunca, no radar do turismo de luxo internacional. O reconhecimento como um dos destinos favoritos para 2025 é o reflexo de uma estratégia consistente de valorização da oferta cultural, gastronómica e hoteleira. A cidade tem sabido posicionar-se entre as grandes capitais europeias, mantendo uma identidade própria e uma qualidade de vida invejável. E para o turista de luxo, isso faz toda a diferença.