Aman x Djokovic: o segredo da longevidade do campeão, agora em versão detox

O foco de Novak Djokovic na saúde e bem-estar só encontra paralelo possivelmente no nosso Cristiano Ronaldo. E o facto de o sérvio se manter no topo do ténis mundial aos 37 anos diz muito sobre a eficácia dessa dedicação. Além de ter uma carreira imbatível, na qual conquistou 99 torneios, 24 dos quais Grand Slams − até agora.

Novak Djokovic é o novo embaixador global de wellness, da Aman Resorts Foto: DR

Em 2024, a Aman Resorts anunciou Djokovic como embaixador global de wellness, e acaba de apresentar o primeiro programa criado em conjunto com o tenista, sendo que o objetivo não é melhorar o desempenho no court, evidentemente, mas sim a qualidade de vida. O plano combina terapias tradicionais com práticas modernas, sempre adaptadas às características de cada destino – porque são sete os hotéis Aman que oferecem esta experiência: Amanpuri e Aman Nai Lert Bangkok, ambos na Tailândia; Amanbagh, na Índia; Aman Tokyo, no Japão; Amanyara, nas ilhas Turks & Caicos; e ainda Aman New York e Amangiri, no Utah (EUA).

Resort Amanyara, nas ilhas Turks & Caicos Foto: DR

Inspirado na rotina pessoal de Djokovic e na filosofia de bem-estar da Aman, o programa segue uma visão manifestamente holística e assenta em três pilares fundamentais:

Otimização Física, com terapias como crioterapia, saunas, banhos de contraste ou massagens específicas para promover a recuperação muscular e a vitalidade física.

Equilíbrio Mental, através de práticas destinadas a acalmar a mente e reduzir o stress, recorrendo à medicina ayurvédica, banhos sonoros com taças tibetanas ou mesmo imersivos, em piscinas aquecidas por pedras de lava.

Iluminação Espiritual, com sessões de ioga ao nascer do sol ou meditação guiada, inclusivamente por monges budistas, promovendo uma ligação mais profunda ao eu interior e à natureza envolvente.

Novak Djokovic, na Tailândia Foto: DR

Cada propriedade adapta o retiro à sua geografia e cultura, oferecendo experiências únicas. No caso do Amangiri, no Utah, o programa inclui uma esfoliação corporal com sal e argila, famosos da região, seguida de uma massagem com loções naturais hidratantes. Integra ainda banhos de contraste, libertação miofascial para melhorar a postura e a mobilidade, e sessões de ioga ao ar livre nas formações rochosas do deserto − estas especialmente recomendadas ao nascer ou pôr do sol.

Noutras localizações, os rituais são diferentes. Na Tailândia, os hóspedes podem participar numa Benção do Monge, uma cerimónia espiritual que purifica o corpo e a mente, promovendo proteção, saúde e boa sorte. Na Índia, oferece-se o tratamento ayurvédico Pinda Sweda, que ajuda a eliminar toxinas musculares, reduz inflamações e melhora a circulação. Segue-se o Nasyam, que desintoxica as fossas nasais (ajudando na respiração) e elimina o excesso de Kapha, uma das energias vitais, mas que em excesso pode causar desequilíbrios.

Aman Nai Lert Bangkok, na Tailândia Foto: DR

Nas ilhas Turks & Caicos, a proposta inclui uma sessão de shiatsu aquático na piscina ímpar do resort, aquecida por pedras vulcânicas. O corpo flutua, apoiado por um terapeuta, que o guia por movimentos suaves que realinham a coluna, os chakras e os meridianos, libertando tensões e promovendo um estado de profundo relaxamento.

Os Aman Resorts são conhecidos pelas suas experiências exclusivas e altamente personalizadas, muitas vezes em destinos remotos e de beleza natural excecional. O nome Aman, que significa "paz" em sânscrito, reflete bem a filosofia do grupo. Os seus resorts são discretos, integrados na paisagem e cultura local, e têm sempre um número muito reduzido de quartos, garantindo máxima serenidade, privacidade e serviço personalizado – tudo o que os torna nos preferidos entre as celebridades.

Amanbagh, na Índia Foto: DR

Para o final do ano, está inclusivamente previsto um retiro muito especial — e limitado — com a presença do próprio Novak Djokovic. Mas a Aman ainda não revelou mais detalhes sobre o evento.