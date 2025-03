Festa do Cinema Italiano 2025: Uma celebração da cultura e da Sétima Arte

Criado em 2008, o festival celebra a 18ª edição este ano, refletindo o seu percurso de expansão e afirmação no panorama cultural português. A Festa do Cinema Italiano não se limita a exibir filmes, é um evento que promove o diálogo entre culturas e aproxima o público da riqueza do cinema italiano, desde os grandes clássicos até às mais recentes produções contemporâneas.



A programação desta edição combina estreias nacionais, documentários, ficção e homenagens a figuras incontornáveis da cinematografia italiana. Um dos destaques será a retrospetiva dedicada a Antonio Pietrangeli, cineasta cujo olhar perspicaz e humanista marcou a transição entre o neorrealismo e a commedia all’italiana.

Antonio Pietrangeli Foto: DR

No dia 22 de março, os Jardins da Bombarda, em Lisboa, serão o cenário de um evento especial que antecipa o arranque oficial do festival. O espaço será transformado numa verdadeira festa italiana, com mercado de produtos típicos, gastronomia, programação musical e atividades culturais para todas as idades. O evento contará ainda com um ensaio aberto do Coro Transfeminista, a apresentação do livro Socotra. Viaggio sentimentale in un’isola impossibile da autora Eleonora Sacco, e um concerto de Foggy Project, projeto do músico e produtor italiano Francesco Pintaudi.

O festival abre com A Grande Ambição, de Andrea Segre, um filme que mergulha na trajetória de Enrico Berlinguer, figura histórica do Partido Comunista Italiano, explorando a sua influência política e legado social.

A carregar o vídeo ...

A Festa do Cinema Italiano vai além da Sétima Arte e inclui uma série de eventos paralelos que celebram a cultura italiana em todas as suas expressões. Concertos, sessões especiais e as já tradicionais AperiFestas – momentos de convívio que combinam cinema, música, gastronomia e poesia – fazem parte da programação. Além da exibição de filmes e dos eventos culturais, este evento reforça a sua presença em todo o país, chegando a cidades como Porto, Coimbra, Cascais, Setúbal, Leiria, entre muitas outras.

Esta comemoração é uma verdadeira celebração da cultura italiana em Portugal. Com uma programação que equilibra tradição e inovação, e um ambiente que convida à descoberta e ao diálogo, esta 18ª edição promete consolidar ainda mais o estatuto do evento como um dos momentos altos do calendário cultural português.