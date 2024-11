O Batmobile saiu do ecrã e pode acabar na sua garagem

A trilogia de filmes de Batman: O cavaleiro das Trevas (2005 -2012), escrita e realizado por Christopher Nolan e protagonizado por Christian Bale, incluiu o carro mais disruptor do universo Batman. Nolan inspirou-se nas bandas desenhadas de Frank Miller para criar um intermédio entre um Lamborghini e um tanque de guerra. Foi construído a partir de modelos de automóveis, barcos e aviões para criar as suas formas angulares e rígidas. Chamou-lhe Tumbler.

Para comemorar o 85º aniversário de Batman, a Warner Bros irá lançar 10 réplicas do carro funcional, pelo humilde preço de 2 milhões e 990 mil dólares. O Tumbler terá desta vez uma construção mais digna, com um chassi tubular em aço aeronáutico e os painéis da carroçaria em Kevlar – uma fibra sintética de aramida muito resistente e leve -, fibra de carbono, fibra de vidro e chapa metálica O automóvel medirá 4,64 metros de comprimento e 2,82 metros de largura, mas os seus 2,500 kg fazem do modelo um carro mais leve do que um SUV.

Para comemorar o 85º aniversário do Batman, a Warner Bros irá lançar 10 réplicas do carro funcional, pelo humilde preço de 2 milhões e 990 mil dólares. Foto: @IMDB/ Batman: The Dark Knight

O motor do Batmobile disponível é um V8 de 6,2 litros: o mesmo motor utilizado no Chevrolet Corvette C6. Apresenta ainda 4 velocidades de transmissão automática, com patilhas de mudança para maior controlo. O motor a jato na parte de trás do The Tumbler, no entanto, não é funcional nem deita chamas, mas simula os ruídos do que seria um motor desse género.

Apesar de completamente utilizável, o automóvel não seria o mais ágil e não é legal para conduzir em estrada. Ainda assim, o interior é personalizável e inclui um painel de instrumentos, sistema de infoentretenimento e sistema de climatização, podendo até ser construído com o volante à direita.

Os 10 Tumblers são um lançamento da Wayne Enterprises Experience, uma marca de luxo criada em 2022 em parceria com a Warner Bros que vende itens saídos do universo de Bruce Wayne.

Os interessados em comprar o Batmobile devem-se inscrever no site da Wayne Enterprises. A compra será posteriormente possível para os colecionadores mais exclusivos, por convite, e espera-se que a produção de cada modelo demore até 15 meses.