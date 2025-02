Espólio documental de Salette Tavares doado à fundação Gulbenkian

Salette Tavares (1922-1994) foi uma das mais invovadoras poetas e artistas portuguesas do século XX. Com uma obra que cruzou a poesia experimental, a arte visual e a investigação teórica, destacou-se pela sua abordagem lúdica e vanguardista. O seu trabalho desafiou as convenções da poesia tradicional, explorando as formas gráficas da palavra. Além da escrita, dedicou-se também às artes plásticas e à crítica, sempre com um olhar atento às interseções entre linguagem e perceção estética.

Obra de Salette Tavares - Bailia Foto: Museu Calouste Gulbenkian

Formada em Filosofia pela Universidade de Lisboa, Salette Tavares esteve ligada aos movimentos experimentais da década de 1960, colaborando com artistas e escritores que procuravam expandir os limites da expressão artística. Publicou diversas obras fundamentais, como Lex Icon (1965), que revela a sua preocupação com a materialidade da palavra. Demonstrando uma visão multidisciplinar que atravessa vários suportes e formatos, trabalhou também em escultura e design.

A importância de Salette Tavares no panorama cultural português levou à necessidade de preservar e divulgar o seu legado. Nesse contexto, a sua família e os responsáveis pela sua obra decidiram doar o espólio da artista à Fundação Calouste Gulbenkian, instituição reconhecida pelo seu papel na conservação e estudo da cultura portuguesa. O espólio documental inclui uma vasta coleção de manuscritos, desenhos, projetos gráficos e materiais de investigação, permitindo um olhar aprofundado sobre o seu processo criativo.

Obra de Salette Tavares - Porta das Maravilhas Foto: Museu Calouste Gulbenkian

Com esta doação, a Fundação Calouste Gulbenkian garante a preservação do acervo e promove o seu acesso a investigadores e ao público interessado. Além disso, possibilita a organização de exposições, publicações e eventos que destacam a importância e a contemporaneidade do trabalho da artista. Assim, esta iniciativa reforça a memória de Salette e assegura que o seu contributo para a cultura portuguesa continue a ser estudado e apreciado pelas gerações futuras, grantindo que a sua obra se mantenha viva.