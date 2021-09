Império de Gerard Piqué. Como é que o jogador criou a sua fortuna?

O FC Barcelona está a passar por uma crise financeira nos últimos tempos, e prova disso é a a saída de Messi do clube, que tal como Gerard Piqué, levou um corte no salário. Até agora, o defesa central recebia 11 milhões de euros por ano, estando a receber menos de metade atualmente, de acordo com a Forbes espanhola.

Gerard Piqué durante o jogo entre o FC Barcelona e o Olympique Lyonnais na Champions League da UEFA, em 2019. Foto: Getty Images

Contudo, Piqué não se deixa abalar. Além de ser jogador de futebol, é também conhecido por ter olho para o negócio. O espanhol de 34 anos é fundador da empresa Kosmos Holding, que gere com o sócio Hiroshi Mikitani, CEO da Rakuten, um conglomerado tecnológico japonês que oferece uma série de serviços e também patrocina o Barcelona.

Aliás, o último investimento efeituado pela Kosmos foi nada mais nada menos que a aquisição dos direitos audiovisuais da Liga Francesa em Espanha para as três próximas temporadas. O momento pareceu ser o melhor, que aproveitando a entrada de Messi no Paris Saint-German, vendeu rapidamente a transmissão do primeiro jogo do argentino. Transmissão esta que foi comprada pela MediaSet Espanha, que a transmitiu na rede de televisão Telecinco, e pelo streamer Ibai Llanos, que já tinham trabalhado com o defesa para que a Copa América pudesse ser vista em Espanha.

Os investimentos do empresário estão um pouco por todo o lado no universo do desporto. Em 2018, a Kosmos Holding comprava o CF Andorra, que se encontrava numa situação financeira delicada. A empresa está igualmente relacionada com a Copa Davis, o torneio de ténis mais importante da seleção espanhola, mundialmente.

Relativamente a negócios noutras áreas, o jogador de futebol é ainda proprietário da Kerard Project 2006 SL, uma empresa de compra e venda de ativos imobiliários, desde terrenos a armazéns industriais, sendo que também está à frente de várias marcas: uma de óculos de sol e outra de bebidas isotónicas para desportistas.