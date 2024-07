Zara Home x Collagerie. Espírito andaluz em casa

Zara Home x Collagerie Foto: DR

A Collageria foi criada por Lucinda Chambers e Serena Hood após uma sólida trajetória na indústria da moda. "Oferecem uma cuidadosa seleção de produtos de moda, beleza, casa e estilo de vida, destacando-se pela sua abordagem criativa e pela sua estética sofisticada" explica a Zara Home. "Cada artigo é selecionado pessoalmente pelas fundadoras, assegurando que cada peça reflita tanto as tendências contemporâneas como um estilo duradouro."

Almofadas com tapeçarias em lã, de chão, para passar longas tarde estendidos do alpendre; tapetes a fazer lembrar as costuras do sul, cores que vão do grená ao azul majorelle; candeeiros em juta com inspiração marroquina; almofadas de assento em color block, que brincam com cores garridas como o amarelo e o vermelho. As novas peças da, refletem o caminho que a marca tem vindo a traçar, sempre com parcerias inéditas, que dão um toque mais criativo às linhas habituais.O novo editorial transporta-nos para, sempre a apelar a um universo mais divertido. "As cores dão vida a tudo, desde os olhos, ao coração e à alma. Elas tornam a vida um pouco mais rica, mais brilhante e muito mais interessante", conta a designer, no editorial. "Não penso nos objetos de forma isolada, mas sim que, ao interagirem uns com os outros, criam um banquete para os sentidos e a imaginação". Esse ambiente sonhador é evocado em cada peça: há cadeiras, panos de cozinha, pratos, de tudo um pouco."À medida que as cores falam umas com as outras, criam um estado de espírito, uma atmosfera e, depois, um mundo em que queremos estar", afirma, sobre os ambientes que se criaram nestas fotografias.