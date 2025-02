Artesãos portugueses partilham arte da cestaria com designers

A cestaria é uma arte em risco de extinção em Portugal, razão pela qual duas organizações, a Passa ao Futuro e a Made In, que promovem troca de saberes entre artesão tradicionais e designers contemporâneos, decidiram fazer de 2024 o ano da cestaria, promovendo cinco Residências Colaborativas uma Escola de Verão onde artesão portugueses e designers e estudantes de diversas nacionalidades. As criações que nasceram frutos destes encontros podem agora ser apreciadas na exposição "Made In – Residências e Escola de Verão – Design com Fibras Vegetais", que estará patente no Arquivo Aires Mateus, em Lisboa, até ao dia 15 de março.





O designer Christian Haas com o artesão domingos Vaz e as suas criações em cana Foto: DR | Inês Silva Sá

Para as Residências Colaborativas a Passa ao Futuro convidou cinco designers: Christian Haas, Henrique Ralheta, Joana Astolfi, Toni Grilo e Sam Baron, que entre novembro de 2023 e setembro de 2024 e de forma não coincidente, tiveram oportunidade de partilhar conhecimentos e de co-criar objetos de design com os artesãos Nuno Henriques, Domingos Vaz, Isidoro Ramos, Abílio Pereira e Sónia Mendez. No total, são 13 peças únicas distribuídas por cinco coleções – uma de cada designer – que evidenciam uma enorme perícia e versatilidade no domínio de materiais como o junco, cana, vime, palma e as tradicionais rodilhas de esparto.





O artesão Abílio Pereira com as mãos na peça em verga desenhada por Toni Grilo Foto: DR | Inês Silva Sá

Já a Escola de Verão, que decorreu em Loulé, entre 22 de julho e 2 de agosto de 2024, reuniu dez estudantes portugueses e estrangeiros, selecionados através de uma open-call. Durante duas, estes jovens futuros designers tiveram acesso a um espaço de aprendizagem, transmissão de conhecimentos e experimentação com cinco artesãos especializados em diferentes técnicas e matérias-primas. Durante esta Escola de Verão dedicada ao tema "Design com fibras vegetais", estudantes e artesãos foram desafiados a repensar o uso das técnicas tradicionais da cestaria, aplicando-as em peças utilitárias contemporâneas.





O resultado final da co-criação de Abílio Pereira e Toni Grilo Foto: DR | Inês Silva Sá

A exposição "Made In – Residências e Escola de Verão – Design com Fibras Vegetais" apresenta os resultados destes dois programas, evidenciando a interseção entre prática artesanal e design contemporâneo. O objetivo é demonstrar que as peças criadas vão além da mera conceptualização, sendo concebidas para uso real, contribuindo para a sustentação do ofício da cestaria.

Onde? Arquivo Aires Mateus, Rua Silva Carvalho, 175 – R/C, Campo de Ourique, 1250-249 Lisboa Horário? De terça-feira a sábado, das 15h às 20h (encerrado a 4 de março)