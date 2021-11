Vinhos para criar memórias

Plansel Grande Escolha 2016

O topo de gama da Quinta da Plansel no Alentejo que só é lançado em anos de qualidade excecional e feito a partir das castas Touriga Nacional (40%), Touriga Franca (30%) e Tinta Barroca (30%). Vindimado durante a noite, este "Dorina Lindemann", com 3000 garrafas, já deu provas e assume-se como principal sugestão da quinta para o Natal. Preço: €45

Quinta de S. Sebastião DOC Arruda Tinto 2019

Um blend de Touriga Nacional e Tinta Roriz DOC Arruda, da Região Demarcada de Lisboa, que era um objetivo antigo da Quinta de S. Sebastião. O enólogo Filipe Sevinate Pinto acredita ter produzido um vinho de extrema elegância, definição e frescura onde, para os mais atentos, há um apontamento da robustez, nervo e caráter que caraterizava os vinhos antigos da região. Preço: €12

Reserva das Pedras Branco 2018

Um branco 100% Fernão Pires da Quinta da Alorna, de Martta Reis Simões, DOC Tejo, vindimado depois de um rigoroso controlo de fermentação com recolha de amostras muito frequentes que passavam muito além dos níveis de açúcar e acidez. A intervenção na adega foi mínima e o estágio entre cubas de inox e barricas de carvalho francês. Preço: €19,99

Estremus 2017 Tinto

Uma edição limitada e numerada, 1953 garrafas, que nasce da procura de João Portugal Ramos por um vinho único e distinto. A vinha que o inspirou está numa pequena parcela que envolve o Castelo de Estremoz e se distingue por estar desprotegida das adversidades climáticas. Feito das castas Trincadeira e Alicante Bouschet, numa proporção de 50% cada. Preço: €125

Churchill’s Reserve Port

Um reserva tradicional de John Graham e Ricardo Pinto Nunes com 20% de cada casta: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão e Tinta Barroca. Como sempre, a partir das mesmas vinhas de classificação "A" de onde provêm os portos vintage da Churchill. Envelheceu em madeira e foi filtrado antes do engarrafamento. Preço: €15

Quinta da Côrte Vinho do Porto Tawny 30 anos – Pipa 28

Um Tawny feito a partir de uma mistura de castas antigas com mais de 80 anos, entre elas as tradicionais Tinta Barroca, Tinta Roriz, Rufete e Tinta Amarela. A enóloga Marta Casanova explica que tratou cada pipa individualmente. Retirou o vinho para arejar, corrigiu com aguardente, lavou por dentro e por fora cada pipa, antes de as voltar a encher com o mesmo vinho. A pipa nº 28 foi a que causou maior surpresa. Preço: €400