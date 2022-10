Vinhos para surpreender (e alguns com potencial de guarda)

Casa da Passarella Vindima 2011

Dos poucos vinhos apresentados depois de um estágio com 11 anos, ainda por cima de uma das safras consideradas das melhores de sempre. A vinificação foi feita em lagar de granito e, em maio de 2013, iniciou um longo processo de maturação em garrafa. Com enologia de Paulo Nunes, um tinto de castas autóctones, entre as quais Baga, Touriga Nacional, Alvarelhão, Tinta Pinheira, Jaen, Alfrocheiro e Tinta Carvalha. €260

Segredo 6

António Boal, juntamente com o ex-futebolista Costinha lançaram recentemente este tinto de Trás-os-Montes, o primeiro da empresa criada pelos dois amigos. Originário de uma vinha com 65 anos, do enólogo Paulo Nunes, é feito com castas autóctones, das quais se destacam a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Amarela e Alicante Bouschet. Colheita de 2019 com maturação em barricas de carvalho francês durante um período de 16 meses. Um total de 672 garrafas, a grande maioria magnum de 1,5 litros. €600

Herdade das Servas Vinhas Velhas Branco 2020

O produtor Luís Serrano Mira, da Herdade das Servas, em Estremoz, no Alentejo, acabou de lançar este branco de 2020, produzido maioritariamente com as castas Arinto e Roupeiro. A vindima é manual, as uvas selecionadas e desengaçadas, seguindo-se uma maceração pré-fermentativa. O vinho fermenta em barricas de carvalho francês e o estágio parcialmente feito em ânforas de barro, durante 12 meses. €25

Vez Espumante Vinhão Extra Bruto

Um espumante 100% da casta Vinhão, da marca Vez, que os responsáveis referem lembrar as comidas de inverno e o Natal pleno de fruta e acidez refrescante e gastronómica. Da Adega Cooperativa de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, com enologia de José Antas Oliveira, o vinho foi feito com método de espumantização Charmat. €9,90

Grande Discórdia Tinto 2019

Da Herdade Vale d’Évora, a poucos quilómetros da vila de Mértola e integrada no Parque Natural do Vale do Guadiana. Produzido a partir das castas Touriga Franca (93%) e Alicante Bouschet (7%), apenas em anos de melhores colheitas, um vinho que os produtores garantem ter grande capacidade de envelhecimento. Foram produzidas 850 garrafas deste alentejano feito com vindima manual, seleção de cachos, desengace total e estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês de 300 litros. €67,5

Blend.pt Branco 2019

A equipa, liderada por Eduardo Ferreira Avides Moreira, um dos descendentes de D. Antónia Adelaide Ferreira, produziu este branco DOC Douro elaborado a partir das castas Rabigato, Viosinho e Códega do Larinho. Os responsáveis referem notas cítricas e nectarinas, acidez vibrante, untuoso, boa estrutura e final prolongado. €6,50