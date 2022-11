Programas de luxo para festejar o Natal e o réveillon

Six Senses Douro Valley - Douro

Os serões de natal e réveillon do Six Senses Douro Valley são sempre memoráveis. Este ano, a época festiva começa a 22 de dezembro com um calendário cheio de atividades para todas as idades. Enquanto o jantar da consoada de 24 conta com iguarias tradicionais da época, como bacalhau com puré de batata ou peito de pato com molho de vinho do Porto (€170 por pessoa, com harmonização de vinhos), o menu do almoço de 25 (€130, com harmonização) divide-se entre polvo e cordeiro assado.

Six Senses Douro Valley Foto: Six Senses Douro Valley

Os planos para a passagem de ano (€450 por pessoa) incluem cocktail de boas-vindas no Quinta Bar Lounge, um jantar digno de celebridades no restaurante Vale Abrãao, música ao vivo no bar e na Wine Library, e ainda um incrível espetáculo de fogo de artifício. Mais informações e reservas através de 254 660 600 ou reservations-dourovalley@sixsenses.com.



NAU Montargil & Villas - Alentejo



Apenas a uma hora e meia de carro de Lisboa, este cinco estrelas situado sobre a barragem de Montargil é ideal para aproveitar a época festiva em paz, no sossego do interior do país. Tanto o menu do jantar da consoada como o do almoço de dia 25 deixam água na boca, com vieiras, bacalhau demi-cute e ballotine de peru, e ainda o icónico bife Wellington com demi glace e polvo com puré de batata (€55 por adulto, sem harmonização).

NAU Montargil & Villas Foto: NAU Montargil & Villas

213 007 009 ou

bookings@nauhotels.com.

Para celebrar o Ano Novo, o hotel propõe um pacote especial (10% de desconto em reservas antecipadas) que inclui uma noite de alojamento com pequeno-almoço e. A primeira engloba cocktail de boas-vindas, jantar no restaurante Buffet e animação musical com DJ, enquanto a segunda compreende um jantar de degustação servido no restaurante A Panela, num ambiente mais sofisticado, também com música ao vivo (€45 a mais por adulto). A noite termina com um brinde a 2023, companhado por champanhe, passas,O pacote está disponível a partir de 290 euros. Mais informações e reservas através de



Penha Longa Resort - Sintra



Em pleno Parque Natural Sintra-Cascais, a propriedade histórica do Penha Longa Resort servia de refúgio à realeza portuguesa no século XIV. Agora, acolhe os seus hóspedes para uma estada de luxo na serenidade da serra. O jantar de véspera de natal, no Penha Longa Mercatto, apresenta um menus seis momentos com pratos clássicos da época polvilhados com um toque de criatividade: lombo de bacalhau alla napolitana com caponata de beringela e sasanheta de borrego à Bairrada com lascas de trufas negras (€59 por pessoa). O almoço de 25 será em formato buffet e promete animação.



Penha Longa Resort Foto: @penhalongaresort

No que toca à passagem de ano, o Penha Longa tem diversas ofertas, tanto de jantar como de almoço. Contudo, destacamos o pacote especial de réveillon, válido para estadas de 26 de dezembro a 6 de janeiro (€1007 para ocupação dupla). Inclui um luxuoso jantar de gala no Salão de Baile da Coroa, festa no mosteiro com música ao vivo, pequeno-almoço buffet e check-out tardio. Mais informações e reservas através de 219 249 011 ou resort.penhalonga@penhalonga.com.



Vidago Palace Hotel - Chaves



Outra opção para celebrarmos o Natal e o Ano Novo rodeados de Natureza. O pacote natalício do Vidago Palace Hotel inclui uma ou duas noites de alojamento com pequeno-almoço, presentes de natal na noite de 24, ceia no restaurante Salão Nobre para duas pessoas, almoço de 25 no mesmo local e ainda descontos em tratamentos de spa. Ambos os menus contam com a assinatura do chef Vitor Matos e englobam iguarias como bacalhau com grão-de-bico, nispo de vitela maronesa com vinho tinto, pescada com molho de amêijoas e coentros e ainda cabrito transmontano em barro preto de Bisalhães (desde €620).

Vidago Palace Hotel Foto: Vidago Palace Hotel

O pacote de Ano Novo incluí duas noites de alojamento, festa de passagem de ano, jantar de gala no restaurante Salão Nobre com harmonização vínica, contagem decrescente com passas e champanhe à meia-noite e muito mais (desde €1760 para duas pessoas em quarto Clássico). Mais informações e reservas através de 276 990 920 ou reservations@vidagopalace.com.

Casa de São Lourenço - Serra da Estrela

Não há melhor local para se celebrar a entrada em 2023 do que no topo da Serra da Estrela, entre dança, música, passeios e paisagens de cortar a respiração. A aventura tem início a 29 de dezembro, com um ritual de boas-vindas. No dia 30, há passeio panorâmico guiado com serviço de bebidas quentes, seguido de um lanche buffet e jantar gourmet com harmonização de vinhos, acompanhado por piano. No último dia de 2022, as atividades começam logo de manhã, com uma exposição, um concerto, um workshop e um piquenique na Burel Factory. À noite, celebramos com um jantar e ceia especial de fim de ano, acompanhado por música ao vivo e muita dança (desde €2150 para duas pessoas em quarto duplo). Mais informações e reservas através de 275 249 730, 968 285 937 ou booking@casadesaolourenco.pt.