Dom Pérignon x Lady Gaga. Uma edição limitada para celebrar o final do ano

Um nome bem conhecido na música, Lady Gaga é uma artista irreverente. Não é, por isso, de estranhar que o champanhe que criou pela segunda vez consecutiva em colaboração com a Dom Pérignon seja tudo menos discreto, da embalagem ao conteúdo.

Desta vez, a colaboração resultou na criação de uma garrafa de rosé em tons metalizados, que espelha a criatividade e atitude avant-garde tanto da cantora como da marca. Esta garrafa foi desenhada por Lady Gaga em parceria com Nicola Formichetti, designer ítalo-japonês, diretor criativo da artista e seu amigo de longa data (o icónico vestido de carne que Gaga usou nos VMAs foi sua criação, tal como todos os looks usados no último projeto, o álbum Chromatica).

Dom Pérignon x Lady Gaga tem detalhes roxos e metalizados, e vem num estojo digno de exposição que parece querer libertar-se da sua própria forma, o que lhe confere uma certa qualidade etérea.

Dom Pérignon x Lady Gaga: Rosé Vintage 2008

A escolha deste tipo de vinho é uma ode à liberdade – uma maneira de incentivar conversas e desafiar o convencional e considerado "normal". O rosé escolhido é de 2008 – ano em que os céus permaneciam cinzentos e nuvens dominavam as alturas mais quentes do ano, o que resultou numa falta de calor e luz - e também numa boa colheita. Assim, o Dom Pérignon Rosé Vintage 2008 apela a frutos vermelhos, mais especificamente a framboesas, às quais se juntam notas de violeta e ainda angelica, uma planta medicinal que lhe concede nuances mais verdes, explica a marca em comunicado. Na base sente-se uma certa acidez,e no fim notas de peónias e pimenta branca.

O Rosé Vintage 2008 custa €475, e vai estar à venda no Club del Gourmet, no El Corte Inglês a partir de meados de novembro.