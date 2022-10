De tripas à moda do Porto a sarrabulho vegetariano. O evento gastronómico do ano

Aparenta ser um simples encontro de amantes de "boa comida", mas é muito mais do que isso. O Melting Gastronomy Summit é o primeiro congresso internacional de gastronomia em Portugal. A edição de 2022, com o tema "Produtos da Terra e do Mar", acontece na Galeria do Mercado do Bolhão, no Porto, a 25 e 26 de novembro - um evento para todos os paladares, curiosos e profissionais, onde podemos descobrir o verdadeiro leque da cozinha portuguesa: o seu receituário e variados produtos regionais, a par das referências vínicas e chefs de renome.

Mercado do Bolhão Foto: Câmara Municipal do Porto

Table Talks

A grande novidade deste ano são as Table Talks, provas comentadas com conversas - moderadas pelo jornalista e crítico gastronómico Ricardo Dias Felner - que reúnem vários produtores, jornalistas e investigadores, ao mesmo tempo que os chefs cozinham, apresentam e dão a provar as suas criações em cada uma das cinco sessões diárias. As talks de dia 25 serão dedicadas à Terra, com os temas Sopas, Azeites, Arrozes, Horto e Porcos. Já a 26, a estrela principal é o Mar, com A Arte da Grelha, Conservas de Pescado, Tripas de Peixe e Maturação, Cozinhar para a Sustentabilidade e Sopa de Peixe.

Ricardo Dias Felner, moderador das Table Talks Foto: Melting Gastronomy Summit

As provas desta edição prometem, e já deixam água na boca. Nuno Castro, do Fava Tonka, e Renato Cunha, do Ferragem, marcam a estreia mundial de um sarrabulho vegetariano; André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores, "tenta a sorte" ao lado de Francisco Alves, produtor de excelência de suínos do Alentejo. Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, encerra o evento com uma saborosa sopa de peixe, mas só depois de João Valente, d'O Batareo, provar o que sabe sobre marisco e peixe na grelha. Para tudo isto é preciso adquirir bilhetes.

Melting Gastronomy Summit 2022 Foto: Melting Gastronomy Summit

Tripas à moda do Porto

A festa continua a 24 e 27 de novembro. Na quinta-feira, 24, tem lugar o jantar "Ideias à Prova", onde nos sentamos à mesa, em modo de reflexão, com o chef Marco Gomes, o enólogo Luís Sottomayor e Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto. Por outro lado, a "Festa da Partilha" será um típico almoço de domingo, daqueles que juntam até os membros da família que vivem longe uns dos outros, com tripas à moda do Porto. Uma tarde destinada à comunidade local, com a coordenação do chef Hélio Loureiro.



Onde? Mercado do Bolhão, Porto. Quando? 25 e 26 de novembro. Bilhetes: Existem duas versões para as Table Talks: a diária, com lugares na galeria central e lateral, tem um custo de €80 e €50, respetivamente. O passe para os dois dias tem um custo de €120 e €75 (galeria central e lateral). Todas as informações disponíveis aqui.