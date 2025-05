10ª edição do ÉvoraWine terá mais de 300 vinhos em prova

Nos dias 23 e 24 de maio, a Praça do Giraldo, em Évora, vai encher-se de animação para receber mais uma edição do ÉvoraWine. Este ano, o evento que pretende homenagear os vinhos, a gastronomia e a cultura da região celebra o seu 10º aniversário com a expetativa de superar recordes de adesão, estimando receber cerca de 10 mil visitantes ao longo dos dois dias.

O ÉvoraWine vai ter em prova cerca de 300 referências vinículas de mais de 50 produtores regionais — como a Adega de Borba, Adega de Vidigueira, Herdade das Servas e Elitevinhos. Mas também vai haver petiscos, para não beber de barriga vazia.

No cartaz, as atividades são variadas e vão dos showcookings (como o de paelha, com Nuno Direitinho, no sábado) à música ao vivo, incluindo o fado de Inês Villa-Lobos, uma atuação dos Mala Conexión e a festa de encerramento às 22h de sábado, com um DJ set de Pedro d'Orey.

Os bilhetes diários estão à venda por 15 euros e dão direito a um copo de prova e respetiva bolsa. Podem ser comprados no balcão, no próprio dia, ou online — sendo, neste último caso, levantados na receção do evento.