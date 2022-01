Vinhos para começar com o pé direito

Cortes do Reguengo Premium Tinto 2018

A família Cardoso lançou os seus vinhos mais nobres, Cortes do Reguengo, entre os quais o Tinto Premium 2018, que de alguma forma marcam os primeiros anos no Douro, uma vez que a quinta do Reguengo foi adquirida no mesmo ano da colheita. Com enologia de Pedro Branco, o vinho é feito com as castas Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Francesa e Tinto Cão. €27,50

Cortes do Reguengo Premium Tinto 2018

Já te Disse Branco 2020

O primeiro branco de Pedro Patrício monocasta Viognier, proveniente de uma vinha com cerca de 15 anos. O enólogo Joachim Roche garante que é vinho para ser apreciado durante alguns anos. Uma produção limitada a 3600 garrafas, numeradas, com vindima manual numa madrugada em agosto de 2020. €39

Já te Disse Branco 2020

Aldeia de Cima, Garrafeira Branco 2019

Um vinho envelhecido em garrafa (garrafeira) com as castas Antão Vaz (70%), Arinto (25%) e Alvarinho (5%). As temperaturas moderadas pelos frescos ventos do Atlântico originam um Alentejo diferente na Serra do Mendro que divide o Alto do Baixo Alentejo. A fermentação foi feita em balseiro de madeira nova de carvalho francês. €42

Aldeia de Cima, Garrafeira Branco 2019

Pôpa Unoaked Branco 2020

Um vinho feito com castas tradicionais do Douro, Viosinho (50%), Gouveio (25%), Folgasão (15%) e Rabigato (10%) de vinhas com cerca de 25 anos. Os responsáveis referem um final longo a adivinhar potencial de envelhecimento. Os vinhos da gama unoaked são jovens e aromáticos, sem estágio em barrica, mais cosmopolitas e descontraídos. €9,90

Pôpa Unoaked Branco 2020

2 Tintos, 2016

Como o nome indica, um vinho feito a partir de um blend de Petit Verdot e Alicante Bouschet, com a vinificação feita em cubas de inox e lagares, e estágio de 16 meses em barricas de carvalho francês. Uma magnum (1,5l) da casa Lima Mayer e enologia de Rui Reguinga, proveniente de Monforte, no Alto Alentejo, onde os vinhos de autor, o perfil clássico, a qualidade e a longevidade são as marcas desta gama. €70,63

2 Tintos, 2016

Restrito Reserva Tinto 2016

Criado por um grupo de amigos da empresa Restrito – Produtos Vinícolas, o Reserva ocupa um espaço entre o Colheita e o Grande Escolha. Galardoado com a medalha Grand Gold, no International Wine Awards 2020, feito a partir das castas Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz na região do Douro Superior, vindima manual e envelhecido em barricas de carvalho francês de segundo ano, durante 12 meses. €12