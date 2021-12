Vinhos para um ano que todos esperam bem melhor

Joana Vasconcelos by Quanta Terra

Um espumante 100% Pinot Noir, uma novidade no projeto Quanta Terra dos enólogos Celso Pereira e Jorge Alves. O vinho foi feito para uma parceria com a artista Joana Vasconcelos, que desenhou os rótulos. Parte das vendas revertem para a Fundação Reboot da responsabilidade da artista plástica. €750 (caixa com três garrafas)

Joana Vasconcelos by Quanta Terra

Filipetti, Prosecco DOC

Um espumante lançado em Portugal pela Vinalda que provém de uma casa fundada em 1922 por Giovanni Giuseppe Filipetti, um enólogo da localidade italiana de Piemonte. Com o estabelecimento do DOC para o Prosecco, só as casas que o produziam há anos puderam ficar de fora da Região de Veneto, o que acontece com a Filipetti. O vinho é elaborado maioritariamente com a casta Glera. €8,49

Filipetti, Prosecco DOC

Taboadella Grande Villae Branco 2019

Um vinho das castas Encruzado e Bical e ainda de vinhas velhas com enologia de Jorge Alves e Rodrigo Costa, vindimado manualmente. Um clássico que pretende espelhar o seu território, sem filtros. Os responsáveis referem uma elevada concentração, de uma acidez vibrante que só o Dão pode oferecer, terminando longo, persistente e muito preciso. €38

Taboadella Grande Villae Branco 2019

Restrito Reserva Branco 2020

A Restrito, que resultou da reunião de um grupo de cinco amigos, lançou a sua nova aposta de vinho branco. O branco tem assinatura do enólogo Carlos Magalhães, feito com as castas Rabigato e Viosinho na região do Douro Superior. O primeiro vinho da Restrito, com sede na cidade do Porto, foi lançado em 2017. €14

Restrito Reserva Branco 2020

Pôpa Amphora branco 2018

Uma novidade no portefólio da Quinta do Pôpa feito no Douro, com uvas de vinhas velhas plantadas em altitude. A vinificação é tradicional tal qual os vinhos de talha do Alentejo. O estágio foi feito em ânfora com resina de pinho. Os responsáveis referem que é um vinho que se nota mais quente, potente pela forma como foi vinificado. €29,90

Pôpa Amphora branco 2018

Quinta da Viçosa 2019

João Portugal Ramos só lança estes vinhos em anos que considera extraordinários. Um blend de duas castas, as castas Syrah e Trincadeira, provenientes da quinta com o mesmo nome, perto de Estremoz com uma extensão de 36 hectares em produção biológica. Vindima à mão para pequenas caixas e pisa em lagares de mármore com a tradicional pisa a pé. O envelhecimento é feito em pipas novas de carvalho francês e americano durante um período de 12 meses. €29,90