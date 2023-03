Vinhos para celebrar a vida, a família e os amigos

Quinta de Camarate Branco Doce 2022

Da casa José Maria da Fonseca, junto à Serra da Arrábida, um vinho doce proveniente de solos argilo-calcários, que resulta do blend das castas Alvarinho (52%) e Loureiro (48%), normalmente associadas aos verdes. A sua vinificação é feita em bica aberta e os responsáveis referem que deve ser consumido enquanto jovem. Um vinho comumente apelidado "de sobremesa", mas também pode ser usufruído como aperitivo. €8,99

Quinta de Camarate Branco Doce 2022. Foto: D.R

Espumante Vez Loureiro Bruto

Um vinho espumante da Adega Cooperativa de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez que assinala o "Reencontro de Valdevez", um momento histórico do confronto entre D. Afonso Henriques e Afonso VII de Leão e Castela. Com enologia de José Antas Oliveira e espumantização pelo método Charmat, este verde DOC é feito exclusivamente da casta Loureiro. O vinho permaneceu em garrafa durante seis meses. €8,30

Espumante Vez Loureiro Bruto. Foto: D.R

Quinta da Côrte Grande Reserva DOC Douro Tinto 2018

Uma novidade desta quinta do Douro no ano em que a produtora de Valença do Douro, propriedade de Philippe Austruy, comemora uma década de história. Com enologia de Marta Casanova, este tinto foi produzido com as castas Touriga Franca (60%) e Touriga Nacional (40%). A vinificação foi feita em cubas de inox, com controlo de temperatura, maceração prolongada e estágio em barricas de 500 litros de carvalho francês até ao seu engarrafamento. €58,85

Quinta da Côrte Grande Reserva DOC Douro Tinto 2018. Foto: D.R

Quinta da Costa das Aguaneiras Tinto 2018

Do produtor duriense Lavradores de Feitoria, este tinto é feito com as castas Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca uma mistura de vinhas velhas. Com fermentação em lagares de granito e estágio em barricas de carvalho francês novas durante um ano, este vinho pretende ser uma homenagem aos típicos tintos do Douro. Alcançou 90 pontos Robert Parker. Os responsáveis prometem longevidade. €24,99

Quinta da Costa das Aguaneiras Tinto 2018. Foto: D.R

Falua Reserva Unoaked Branco 2020

O vinho regional do Tejo sob a alçada da diretora-geral e de enologia da casa, Antonina Barbosa, feito a 100% com a casta típica da região: Fernão Pires. A vindima foi manual em caixas e, quanto à vinificação, as uvas foram desengaçadas antes da maceração pelicular que durou algumas horas. O mosto é clarificado por decantação e fermentado a temperatura controlada. O estágio do vinho ocorre em inox com longa maceração com as borras finas. €14,99

Falua Reserva Unoaked Branco 2020. Foto: D.R

Pôpa Black Edition Tinto 2018

Um ex-líbris da casa, este vinho é produzido com as castas Touriga Nacional (40%), Touriga Franca (40%) e vinhas velhas (20%). A vindima foi manual e as uvas desengaçadas. Seguiu-se esmagamento em lagar, com o processo tradicional de pisa-a-pé. A fermentação alcoólica inicia-se ainda nos lagares e termina em cubas de inox. O estágio ocorreu em barricas de carvalho francês durante 12 a 15 meses. €15