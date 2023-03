Quinta das Murgas, um enoturismo ao lado de Lisboa para descobrir sem rede

Bucelas pode ficar a apenas 40 minutos de carro de Lisboa, mas conta com um microclima único, capaz de produzir dias completamente encobertos enquanto o céu brilha na capital. Esta característica proporciona, contudo, um terroir de exceção, fazendo desta uma das regiões demarcadas de vinho mais antigas de Portugal, datada de 1911 e ainda com tanto por descobrir.

Foi pelo desejo de colocar novamente no mapa este território vitivinícola que João França, 36 anos, decidiu recuperar um legado familiar impregnado de potencial. Assim que chegamos à Quinta das Murgas, somos recebidos no antigo lagar de azeite, transformado agora numa sala de tetos altos, com uma mesa comprida com 28 lugares. Era ali que a família se reunia religiosamente todos os sábados, com o patriarca Sérgio Geraldes Barba a presidir à cabeceira. "A forte relação que tenho com esta quinta de família prende-se com as memórias que tenho do meu avô", conta João França, que faz parte da terceira geração e herdou não só o interesse pelo vinho como a ligação à terra e à natureza que fazem hoje da Murgas Wines uma proposta de enoturismo plena, com passeios a cavalo e piqueniques a complementarem as provas de vinho já disponíveis – lá iremos.

Os programas de provas de vinhos, passeios a cavalo e piqueniques iniciam-se nos euros 25 por pessoa e podem ser adaptados a casais, famílias ou grupos.

Por agora percorremos a quinta num jipe todo-o-terreno. João França dirige-nos entre solavancos pelas terras onde cresceu e cujas vinhas plantadas pelo avô procurou recuperar em 2014 com a ajuda do enólogo Bernardo Cabral, também ele com um carinho especial pela região onde iniciou carreira. "Estava desmoralizado, com o terreno a abandono, sem saber exatamente o que fazer e quando trouxe cá o Bernardo os olhos dele brilharam: ‘tens aqui uma pérola’ disse-me". Os 12 hectares de vinha, num solo profundamente calcário, característico de Bucelas, proporcionam terra fértil a vinhos marcadamente minerais, no caso com Arinto como casta principal, além de Esgana Cão (Cercial) e Touriga Franca de vinhas velhas. Há ainda a força do terroir Atlântico, que a Murgas encontra por se localizar num extremo oeste da região, mais próxima do oceano, e com um clima húmido noturno e sem grande variação térmica. O resultado são condições propícias a pequenas produções de um vinho único, cujos lançamentos deste verão se materializaram no Murgas DOC Bucelas Branco 2018 e no Murgas Tinto Vinha do Arneiro 2019.

Os lançamentos deste ano, Murgas DOC Bucelas Branco 2018 (euros 14,80) e Murgas Tinto Vinha do Arneiro 2019 (euros 14,50) podem ser adquiridos em shop online ou em garrafeiras selecionadas.

"Há agora uma associação de produtores de Bucelas. O vinho de Lisboa está mais atraente a nível nacional, é mais bem visto e muito procurado", revela prontamente João França com uma produção de 6 mil garrafas anuais, a duplicar este ano e com o objetivo a longo prazo de chegar às 150 mil. Exportam para o Brasil e EUA e estão presentes em garrafeiras nacionais e de restaurantes Michelin como o Epur de Vicent Farges. Os próximos planos incluem, para já, um rosé de Touriga franca, bem como um blend de arinto e cercial, para além da criação de uma adega e extensão da vinha.

Com o confinamento, a família França que ali se refugiou, compreendeu igualmente a possibilidade latente do restante terreno, um total de 40 hectares dispersos entre olival convencional, floresta, lago e casa para vários animais, como cabras anãs a alpacas e veados, sem esquecer os burros, vacas e cisnes e mais recentemente também cavalos e póneis. O picadeiro e estábulos acrescentados permitiram, pois, uma atividade complementar às provas de vinhos verticais: passeios a cavalo pela quinta até oito pessoas, com batismo incluído para eventuais estreias. Neste ambiente bucólico estão incluídos piqueniques, com uma seleção de produtos regionais como queijos, enchidos e fruta da época em pontos pensados, seja na vinha, junto ao lago ou na encosta perto das ruínas da antiga capela do Freixial. João França tem planos para continuar a recuperar, claro. Destaque ainda para os mapas com trilhos para percorrer a quinta a pé ou para as bicicletas pasteleiras. Mais ambiciono é o projeto de alojamento local, estrategicamente comtemplado para breve. A manhã termina onde começou, junto aos portões de entrada, depois de uma volta aos vários recantos da Quinta de Murgas que oferece, reparamos enfim, mais um argumento de peso para uma visita em modo escapada: a ausência de rede. Um deleite, pois claro.