6 vinhos para festejar entre pais e filhos

Dona Matilde Reserva Tinto 2019

A nova edição do vinho que aposta na tradição field blend das diferentes variedades de uvas da quinta, algumas quase centenárias. Feito a partir das castas Touriga Nacional e Touriga Franca, com integração de uvas de vinhas velhas com predominância de Tinta Amarela. Foi vinificado com pisa em lagares de granito e estagiou 24 meses em barricas de carvalho francês de 500 litros. €22

Dona Matilde Reserva Tinto 2019. Foto: D.R

Casa Relvas Vinha da Safa Sauvignon Blanc 2022

Um branco produzido com uvas provenientes da Vinha da Safa, plantada em 2010 na Herdade da Pimenta em São Miguel de Machede, nas margens do rio Pardiela. Um monocasta Sauvignon Blanc vindimado manualmente com desengaço total. Maceração pré-fermentativa durante 8 a 12 horas e fermentação a temperaturas controladas em cubas inox durante 10 a 15 dias. €9

Casa Relvas Vinha da Safa Sauvignon Blanc 2022. Foto: D.R

Guarda Rios Gold Edition 2021

Um vinho do Monte da Ravasqueira feito com as castas Syrah e Alicante Bouschet com enologia de David Baverstock e Vasco Rosa Santos. Os responsáveis apontam um vinho descontraído com um perfil de modernidade. As uvas foram vindimadas manual e mecanicamente com desengace e esmagamento total. A maceração foi de 48 horas a frio antes da fermentação. Estagiou 10 meses em barricas de carvalho francês. €10

Guarda Rios Gold Edition 2021. Foto: D.R

Folclore Branco 2021

Da casa Solar da Pena, na sub-região do Cávado nos vinhos verdes, este branco é produzido com as castas Loureiro, Arinto e Avesso. A propriedade remonta a meados do século XIV e foi morada de uma série de personalidades da cavalaria medieval portuguesa. Em 30 hectares de vinhas próprias, estão ainda plantadas castas autóctones da região como o Espadeiro, Padeiro e Vinhão, e as francesas Chardonnay e Sauvignon Blanc. €3,10

Folclore Branco 2021. Foto: D.R

Soalheiro Alvarinho 2022

A mais recente colheita do Soalheiro conhecido por Clássico, um monocasta Alvarinho que nasceu há 40 anos. Um DOC Vinho Verde de Monção e Melgaço que foi o primeiro a ser feito pela família em 1982. As uvas são vindimadas à mão e após a prensagem e antes da fermentação, o mosto é clarificado a baixa temperatura. O vinho fermenta em cubas de inox e estagia em contacto com as borras finas antes do seu engarrafamento. A vinificação está direcionada para obter um vinho que permita uma boa evolução. €11,50

Soalheiro Alvarinho 2022. Foto: D.R

Conde Vimioso Reserva Branco 2020

Um vinho regional Tejo com a casta Arinto de solos arenosos com calhau rolado. A vindima foi manual em caixas de 15 quilos. As uvas foram arrefecidas e, após o esmagamento, ocorreu uma maceração pelicular e uma prensagem suave. O mosto foi clarificado por decantação, seguindo-se a fermentação alcoólica. Fermentou em barricas de carvalho francês de dois, três e quatro anos, onde permaneceu sobre as borras durante 10 meses. €17,49