Vinhos para antecipar os dias frios

Um topo de gama da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo no Douro com enologia de Jorge Alves e Sónia Pereira e viticultura de Ana Mota. O tinto é feito a partir das castas Touriga Nacional (75%) e vinha centenária (25%) com vindima manual. Uvas desengaçadas e estágio de 12 meses em carvalho francês novo com uma produção de 3500 garrafas. €90

Um vinho da quinta em Bucelas, uma das sub-regiões mais pequenas e antigas de Portugal, da gama de Espumantes Prestige. Com as particularidades exclusivas da casta Arinto de Bucelas e de Chardonnay, foi produzido segundo o método clássico com dégorgement em 2022. Com bolha fina e persistente, estagiou em cave durante um ano, em contacto com as borras. Foram produzidas 2352 garrafas. €18,99

Um vinho monocasta Tinta Roriz que reflete a reverência prestada às castas nobres do Douro da quinta e uma aposta clara na casta Arinto, que os responsáveis referem que encontra no vale do Pinhão o seu lugar preferencial. Com enologia de Paulo Coutinho, este tinto com uma ilustração particular, foi produzido a partir das vinhas da Quinta dos Muros. €21

Um vinho do produtor José Bento dos Santos com enologia de Graça Gonçalves e com o apoio técnico de Grégory Viennois, que resulta de um trabalho parcelar (várias parcelas distintas da casta Syrah) desde a vindima até ao fim do estágio em barrica. Vindima manual, com escolha e desengace sem esmagamento e fermentação em cubas de inox. Estagiou 16 meses em barricas de carvalho francês. €10

Um novo monocasta da gama homónima do produtor que reforça a estratégia traçada desde o início e que passa por posicionar os vinhos de Pias, Alentejo, num segmento mais alto. A equipa de enologia reconheceu uma qualidade superior nesta casta que foi vindimada manualmente e vinificada em inox com temperatura controlada. Estagiou 12 meses em barricas de carvalho americano e francês. €10,59

É a quarta edição do branco topo de gama da casa detentora da marca Riberalves em Torres Vedras, lançado apenas em anos de excelência, agora com uma nova imagem. Feito com uma mistura das castas Viosinho e Arinto com enologia de Diogo Lopes. Desengace total das uvas, fermentação em barricas de 400 litros de carvalho francês, com batonnage durante 12 meses. Foram produzidas 2000 garrafas. €50