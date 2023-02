Provas comentadas e harmonizações com estrelas Michelin. Essência do Vinho regressa ao Porto

A Essência do Vinho está para os apreciadores desta bebida como os modelos da Lamborghini estão para os apreciadores de automóveis de luxo. Não há como negar. Afinal, afirma-se como a "principal experiência de vinho em Portugal", e talvez com uma certa razão (no ano passado, quase 80% dos participantes afirmaram querer voltar numa próxima vez). A iniciativa está, pois, de regresso ao Porto para a sua 19ª edição na cidade, e conta animar os salões do Palácio da Bolsa, classificado como Património Mundial pela UNESCO, de 23 a 26 de fevereiro.

O que podemos esperar da edição deste ano? Mais de quatro mil referências de vinho e um complexo programa de provas comentadas, quinze na realidade, e três harmonizações (sujeitos a bilhete). De nomes a manter em mente, destacamos Susana Balbo, a primeira enóloga da Argentina, o espanhol José Peñín, figura incontornável na área, António Loureiro, chef do restaurante A Cozinha, em Guimarães, galardoado com uma estrela Michelin, e o chef Tiago Bonito, da Casa da Calçada, em Amarante, também vitorioso no caminho das estrelas.

Top 10 Vinhos Portugueses

O Essência do Vinho arranca com a famosa prova Top 10 Vinhos Portugueses (não disponível ao público) na qual um júri internacional irá avaliar diversos vinhos em prova cega. Este ano estão pré-selecionadas um total de 60 amostras, entre brancos, tintos, colheitas tardias e fortificados, que obtiveram as melhores pontuações no ano findo dadas pelo painel de provas da Revista de Vinhos. Os resultados serão anunciados esta sexta-feira, 24.

Onde? Palácio da Bolsa, Porto. Quando? 23 de fevereiro, das 15h às 20h. 24 e 25 de fevereiro, das 15h às 21h. 26 de fevereiro, das 15h às 19h. Bilhetes de entrada no local: dias 23, 24 e 26: €25. Dia 25: €30. Programação completa e outras informações aqui.