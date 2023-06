Suba acaba de ser premiado e tem novos pratos

O SUBA fica no hotel Verride Palácio Santa Catarina, na Rua de Santa Catarina, em Lisboa, e tem ao leme o chef Fábio Alves que traz para a cozinha deste restaurante as suas origens de Valpaços, Trás-os-Montes.



Depois de vários prémios, nomeadamente o de Best Luxury Boutique Hotel Restaurant in Portugal e Best Portuguese Cuisine in Portugal, dos Haute Grandeur Awards, o SUBA voltou a receber uma distinção entregue no Dubai – o selo de Best Luxury Restaurant dos International Dining Awards.

Chef Fábio Alves, responsável por todos os menus. Foto: SUBA

Na cozinha, o chef inspira-se no que a herança gastronómica portuguesa tem de melhor e, com a sua equipa, cria os pratos que compõem a carta e os vários menus de degustação do SUBA, em que valoriza os sabores e produtos nacionais que recupera e reinterpreta. Entre os produtos que o chef mais gosta de trabalhar estão sabores fortes e sofisticados como o foie gras e a trufa, mas também ingredientes mais leves como espargos e cogumelos.

Brülée de Cogumelos Foto: SUBA

No verão, o chef opta por utilizar sabores mais frescos e carnes mais leves, mas a sopa de peixe, um dos seus pratos de eleição, irá continuar na carta por já ser um ícone do espaço, a par da esfera de chocolate, mil-folhas de pêra ou da lula.

A carta do SUBA recebeu várias alterações agora com a chegada do verão, e nós fomos até lá conhecer algumas das novidades. Começámos com um cocktail junto à piscina, que contou com uma prova de dois mini pratos surpresa: um super fresco de melancia, atum e beterraba, e outro de presunto de pato artesanal.

Tamboril, com ervilhas e dashy Foto: SUBA

Despois, ainda como entrada, seguiu-se uma vitela maturada, acompanhada de ostra e caviar, e para provar um dos pratos vegetarianos, um brülée de cogumelos, acompanhado de flor de lótus crocante e um molho de espargos.



Dos pratos de peixe tivemos oportunidade de provar o tamboril, com ervilhas e dashy, mas existem ainda os novos pratos de salmonete e de lavagante.

Novilho com puré de nabo fermentado e molho de foie gras Foto: SUBA

Do lado das carnes, fomos para o novilho com puré de nabo fermentado e molho de foie gras, mas existem outras opções como o cachaço ibérico ou o cabrito de leite.



Para sobremesa, uma espuma de lima e tomilho, tendo por base um gelado de maracujá, regado com um bocadinho de vodka. Por fim, um Coco que na realidade é um falso coco, porque é feito de chocolate, com uma espuma de ananás dos Açores e coco laminado, numa cama de merengue de poejo e um granizado de yuzu.

Coco com ananás dos Açores Foto: SUBA

Além dos menus de degustação e do serviço à carta, o restaurante do Verride Palácio Santa Catarina propõe também um menu executivo (€30 por pessoa, sem bebidas), disponível ao almoço de segunda a sexta-feira, e que todas as semanas apresenta novidades, sempre com duas opções de escolha para entrada, prato principal e sobremesa. E para quem for cliente assíduo e gosta de ser surpreendido, tem o menu do chef. Apresentado em cinco momentos, renovados a cada quinze dias, este menu proporciona sempre uma nova experiência gastronómica (este menu tem o valor de €90 por pessoa, sem bebidas incluídas).



A sala tem capacidade para 40 pessoas, a decoração é simples e mas sofisticada, num ambiente acolhedor e com muita luz. É que a vista sobre o Tejo é fenomenal. E basta subir uns degraus para ter acesso ao terraço que é um autêntico miradouro de luxo. Aí também se pode almoçar ou jantar, usufruindo da extraordinária vista panorâmica da capital.



Onde? Rua de Santa Catarina nº 1, Lisboa. Quando? Segunda-feira a Domingo, das 12h30 às 14h30 e das 19h00 às 22h30.